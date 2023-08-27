中評社北京8月27日電／網評：“單點不送可舉報”是治理的好開端



來源：東方網 作者：梁偉



近日，廣東省消委會發布通報稱，通過對餐飲外賣平台和商家的調查發現，仍有87個商家存在起送價過高、設置“單點不送”等涉嫌誘導超量點餐問題。對此，廣東省消委會提醒消費者，發現相關問題可舉報。（8月23日澎湃新聞）



眾所周知，近些年來，隨著餐飲行業的飛速發展，網絡訂餐服務已成為不少人的首選消費習慣。有關數據統計顯示，截至2022年12月，我國網上外賣用戶規模達5.21億。但與此同時，不少消費者在點外賣時也經常遭遇想吃的商家起送價過高，或“單點不送”的限制，諸如一份11.5元的餐食，另外收取包裝費5元，占比接近一半；想買一杯15元的奶茶，卻要20元起送，只好多點一杯凑單……凡此種種，這些額外、虛高的費用不僅違反消費者權益保護法相關規定，侵犯了消費者的自主選擇權和公平交易權，也違反了市場競爭的基本規則，對正常的行業生態造成嚴重干擾，同時與當前社會倡導的節約糧食、反對浪費的理念也背道而馳。



事實上，餐飲外賣並非“法外之地”，我國《消費者權益保護法》明確規定，消費者享有公平交易的權利，其中就包括質量保障、價格合理和計量正確。《反食品浪費法》也明確要求餐飲服務經營者應引導消費者按需適量點餐，網絡訂餐單位設置起送價，應在核算經營成本的基礎上把握合理區間，尊重消費者自主合理點餐的權利。然而，雖然相關法律法規規約在前，但在一些新興領域，特別是外賣行業，之所以還是一再出現“花式”侵犯消費者自主合理點餐權利的現象，除了自身市場規模不斷擴大等客觀因素外，主要還是有的餐飲外賣平台責任意識不強，或者違規成本太低。



據廣東省消委會介紹，綜合來看，通過各相關部門加強監管及消費者組織持續監督，廣東外賣行業制止餐飲浪費取得一定成效，落實制止餐飲浪費措施和力度明顯提升，但仍存在一些需要重視的問題。例如，有的餐飲外賣平台自稱只提供信息技術服務，不參與實際運營，不能視作平台，無須履行餐飲外賣平台責任；有的餐飲外賣平台聲稱，對入駐平台的外賣商家衹有引導提醒義務，只負責把問題和整改要求通知到外賣商家，沒有權限督促管理，不能保障其整改到位。



由上觀之，面對以上種種情況，廣東消委會做出“單點不送可舉報”的行動無疑是及時且必要的。一來，有助於倒逼餐飲外賣行業進一步增強落實節約餐飲的責任意識，出台行業監管細則，加強內部整頓。二來，也有助於進一步督促餐飲外賣平台和外賣商家自覺落實法律要求，切實履行相應的法律責任和義務，不斷優化促銷機制，指導幫助消費者進行適量點餐。

