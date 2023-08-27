中評社北京8月27日電／網評：囤鹽之舉不可取，做清醒理智的消費者



來源：東方網 作者：苗瑞祥



近日，日本啟動福島核污水排海一事，一股“搶鹽潮”在中國掀起了軒然大波。受此事影響，一些地方悄然刮起“搶鹽潮”，部分超市購買食鹽的市民明顯增多，一些品牌食鹽的貨架已被清空；多個生鮮電商平台的低鈉鹽、無碘鹽也顯示“缺貨”“補貨中”。（8月24日 人民日報）



囤鹽風再度興起，日本排放核污水是大眾恐慌的源頭，但是在該起事件的背後，一些不法商販以及網絡主播推其中起到了推波助瀾的作用，為了追求點擊率和收益，他們借助民眾的信息偏差，借助大家的恐慌心理，無視事實真相，通過編造謠言、煽動情緒來“吸睛”“吸金”。這種不負責任的行為不僅誤導了民眾，也擾亂了市場秩序，影響了社會穩定。



之所以說這股囤鹽風“再度興起”，是源於2011年日本大地震、福島核電站發生事故後，我國曾出現過囤鹽風潮，甚至有網友調侃道：“2011年囤的鹽到現在還沒吃完！”而且，中鹽集團8月24日也發表了最新聲明：食鹽儲備供應充足！我國食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前我國的食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。而當前的囤鹽行為，則是基於無稽之談和不負責任的言論。



拒絕“無腦跟風”，亟需科學和理性的消費觀念。日本排放核污水的相關信息網上鋪天蓋地，有專家以及權威機構的相關釋疑和解讀，也有網絡主播的營造的“囤鹽恐慌”。所謂“兼聽則明”，我們應多綜合各方信息，在科學、不違背常規常識的基礎上，做出自己的判斷。要做清醒、理智的消費者，而不是盲目跟風，輕易就被別人牽著鼻子跑。