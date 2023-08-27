俄方：挫敗兩起無人機襲擊俄領土企圖

這是8月23日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的受損建築。新華社記者 白雪騏 攝 中評社北京8月27日電／據新華社報導，俄羅斯國防部26日通報，俄方先後在莫斯科州和別爾哥羅德州挫敗烏克蘭借助無人機襲擊俄領土的企圖。烏克蘭國家通訊社25日報導，烏國家安全局與軍方合作發起聯合特種作戰行動，襲擊了駐防在克里米亞的俄軍。



俄國防部26日在社交媒體發布消息說，當地時間當天3時左右，烏克蘭企圖利用一架無人機對莫斯科市和莫斯科州設施實施襲擊，無人機在莫斯科州上空被俄防空部隊摧毀。俄國防部隨後又發布消息說，當地時間當天約9時，俄防空部隊在毗鄰烏克蘭的別爾哥羅德州上空擊落一架烏方無人機。



烏克蘭國家通訊社25日晚報導，烏國防部情報總局發言人尤索夫確認，當天烏軍襲擊了駐防在克里米亞辛菲羅波爾東南部佩列瓦利諾耶村的俄黑海艦隊下屬海岸警衛隊。烏國家通訊社援引烏國家安全局消息報導，當天的襲擊是烏國家安全局與軍方合作發起的聯合特種作戰行動，烏軍無人機繞過俄軍防空系統準確命中了目標，造成數十名俄軍士兵傷亡並摧毀了俄軍彈藥庫和裝備。烏國家安全局稱，未來將對克里米亞發起更多突襲。



俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫日前接受塔斯社採訪時表示，美國是烏克蘭危機的主要受益者，因為美國利用烏克蘭危機將有關國家納入自己的經濟霸權之下。他強調，縱觀美國20世紀到21世紀的歷史，美國不斷通過參與各種衝突實現自己的目標，並利用衝突獲得經濟利益。梅德韋傑夫說，美國的軍工複合體拿到了大量訂單，美國企業正在烏克蘭危機中賺錢，美國有意維持當前的衝突狀態。



俄羅斯副外長裡亞布科夫25日對媒體表示，俄方在黑海糧食外運協議上的立場沒有改變，如果相關方面能夠兌現之前對俄方的承諾，俄羅斯將完全重返協議，俄並不拒絕就恢復該協議的執行進行對話。