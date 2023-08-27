美日勾結之下的核污水排海災難

8月24日，韓國市民團體在釜山海雲台海水浴場集會，抗議日本核污染水排海。新華社／紐西斯通訊社發 中評社香港8月27日電／據大公報報導，8月24日，日本政府還是一意孤行向大海排放福島第一核電站的核污水。核污水與海水形成難以交融的“鴛鴦鍋”畫面，讓人觸目驚心。海洋雖有自潔功能，但並非百毒不侵，更何況，日本排放核污水將長達30年。隨著時間流逝，日本核污水也將隨著洋流污染全球海洋生態系統，全球人類都不得不承受日本核污水帶來的戕害。



除了核污水帶給海洋生態和人類健康持久傷害，還會有更多不確定風險累積以及次生災害與恐慌。故而，日本排放核污水的行為，放出了橫衝直撞的“灰犀牛”，也放飛不可預期的“黑天鵝”，更在國際社會開了一個惡劣先例。更重要的是，日本排放核污水的行為，除了國際原子能機構似是而非“科學背書”，還有依附於美國的地緣政治考量。



眾所周知，美國的全球戰略是反華制俄。尤其反華，美國組織了反華同盟圈。日本準確把准了美國的心理，通過依附美國的方式獲得美國對日本排放核污水的支持。在日本決定排放核污水前夕，美日韓三國在戴維營峰會協調了戰略立場。即便是對日排放核污水最吃味的韓國政府，也因為三國關係的升級而為日本政府背書。



這更加凸顯日本利用美國的精心算計，也折射韓國政府為了密切美韓同盟關係，不得不配合美國支持日本排放核污水的做法。美國支持日本，西方世界也默許日本作為。除了日本借力國際原子能機構的背書和利用美國的支持，國際社會也從來不乏事不關己高高掛起的冷眼旁觀者。



但是，國際機構的背書甚至證明，地緣政治因素的投機和人類基於自私的沉默，都無法洗白日本排放核污水的行為。須知，國際原子能機構的說辭和所謂數據，只代表部分專家的意見和小樣本測試數據，並不代表日本核污水的安全無害。何況，日本核污水一排就是30年，國際原子能機構能為海洋生態系統和全人類的健康安全兜底30年嗎？美西方特別是美國基於地緣政治利益為日本站台，也經不起時間的考驗。



國際關係是風雲變幻的，地緣政治關係紐帶更是不可靠的，基於利益的國際關係具有殘酷的機會主義屬性。以美日關係為例，二戰時雙方還是你死我活的敵人，日本也遭受美國投放的原子彈之害。戰後日本成為依附於美國的附庸棋子，是美國硬實力強壓的結果。上世紀80、90年代，日本經濟高速發展，讓美國對日本產生了恐懼。所以才有美國對日本的經濟打壓，除了讓日本簽下屈辱的“廣場協議”，也對日本領先的半導體產業進行打擊。