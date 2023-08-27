蔣萬安8月29日訪上海　議員期增互信

中評社台北8月27日電／台北市長蔣萬安將在29日率團出訪上海參與雙城論壇，今年包含正、副議長在內，有13名北市議員隨團出訪，國民黨議員張斯綱認為，希望蔣能落實兩市實質交流，議員楊植鬥表示，蔣應會在九二共識的論述下，增加兩岸的瞭解互信。



中時新聞網報導，張斯綱說，這是蔣萬安上任後首次雙城論壇，也是上海新的領導團隊首次舉辦雙城論壇，相當期待雙方能夠擦出什麼樣的火花。不過張斯綱也直言，畢竟是蔣上任後首次雙城論壇，不宜將兩岸關係等議題講得太過政治化。



張斯綱期許，希望這次雙城論壇中，雙方相互的參訪與簽署的協議，能夠實質落實交流與合作，蔣萬安身分滿“特別”的，一定會引起大陸民眾們的興趣。希望這次蔣萬安出訪上海，能夠把台北市進步的一面，以及個人形象陽光的一面展現出來。



楊植鬥認為，民進黨執政後兩岸關係冰凍，蔣萬安願意帶頭破冰應給予最大的肯定。楊植鬥說，上次馬英九已經示範過九二共識依然可行，此次雙城論壇應該也會在此前提之下展開交流，增加兩岸瞭解互信。 楊植鬥直言，雙城論壇衹有3天，短時間內不太可能取得經濟上的成果，出行重點還是放在“雙方”、“官方”的正式交流，若陸方給予友善的回饋，相信接下來城市治理的合作上也會更順利。