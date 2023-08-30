新研究成功將長壽基因從裸鼹鼠移植到小鼠

中評社北京8月30日電／據人民網報導，美國羅切斯特大學近日發布公報說，該校研究人員參與的團隊成功將裸鼹鼠體內一種“長壽基因”移植到小鼠身上，不僅改善了小鼠的健康狀況，並且延長了小鼠的壽命。新研究為解開衰老的秘密和延長人類壽命提供了線索。



裸鼹鼠主要生活在非洲，是一種比普通老鼠體型小、幾乎沒有體毛的哺乳動物。此前科學家已經注意到，裸鼹鼠的壽命幾乎長達同等體型嚙齒動物壽命的10倍，並且隨著年齡增長，裸鼹鼠通常不會罹患神經退行性疾病、心血管疾病、關節炎和癌症等與衰老有關的疾病。



研究人員此前已經發現，裸鼹鼠體內高分子量透明質酸（透明質酸又稱為玻尿酸）含量約是人類和小鼠的10倍，高水平的高分子量透明質酸是幫助裸鼹鼠抵禦癌症的機制之一。當研究人員將高分子量透明質酸從裸鼹鼠的細胞內去除後，這些細胞更容易形成腫瘤。



在最新研究中，羅切斯特大學和哈佛大學附屬布萊根婦女醫院等機構研究人員對實驗小鼠模型進行了基因改造，使其攜帶裸鼹鼠的透明質酸合成酶2基因。該基因負責合成的透明質酸合成酶2在高分子量透明質酸生成過程中發揮重要作用。雖然哺乳動物普遍攜帶透明質酸合成酶2基因，但裸鼹鼠版本的這個基因具有更強的基因表達。



實驗顯示，這些轉基因小鼠對自發性腫瘤和化學誘導的皮膚癌都有更強的抵禦能力。與普通小鼠相比，轉基因小鼠總體健康狀況得到改善，並且壽命（中位數）延長了約4.4%。在衰老過程中，轉基因小鼠身體不同部位發生炎症更少，腸道也更健康。



相關論文近日發表在英國《自然》雜誌上。接下來，團隊計劃探索如何通過調控高分子量透明質酸延長人類壽命、減少與炎症相關的疾病。他們認為，這可以通過減緩高分子量透明質酸降解或增強該物質合成兩種途徑來實現。目前，團隊已鎖定能減緩高分子量透明質酸降解的分子，正對其進行臨床前研究。