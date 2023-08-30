埃及、埃塞和蘇丹大壩談判未取得實質成果

中評社北京8月30日電／據人民網報導，埃及水資源與灌溉部28日發表聲明說，埃及、埃塞俄比亞和蘇丹三國圍繞埃塞“復興大壩”問題的談判當天在開羅結束，談判沒有取得實質性成果。



27日，三國圍繞“復興大壩”問題在開羅啟動新一輪談判。埃及水資源與灌溉部28日發表的聲明說，經過多年沒有成果的談判後，新一輪談判旨在就“復興大壩”的蓄水和運營規則達成協議。然而，埃塞的立場在本次三方會談中未發生任何切實變化。在接下來的談判中，各方應採取“全面的”立場，以便產生積極結果。



埃塞前水利和能源部長塞萊希·貝克萊率團參加了談判。他在談判開始時表示，埃塞有權使用尼羅河水資源滿足人民的需要，同時堅決承諾公平合理地利用尼羅河水資源。“復興大壩”也將為埃及和蘇丹人民帶來巨大利益，埃塞希望通過談判達成友好的解決方案。



“復興大壩”位於尼羅河兩大源流之一的青尼羅河上，靠近埃塞與蘇丹邊界。埃塞政府2011年為“復興大壩”奠基，並於2020年、2021年和2022年完成了三個階段的大壩蓄水。



位於下游的埃及和蘇丹擔心埃塞在上游修建大壩會影響本國用水安全，一直對“復興大壩”的修建表示關切。三國為此進行了十餘年談判。三國曾於2015年簽署原則宣言，保證相互尊重他國在水資源上的利益，特別是任何國家所擁有的尼羅河水份額都不應受到影響。三國同意在此基礎上繼續就其他細節進行談判，以達成關於大壩問題的全面協議。由於埃塞在2020年不顧反對開始為大壩蓄水，談判於2021年4月中斷。



今年6月，埃塞副總理兼外長德梅克宣布“復興大壩”即將開始第四次蓄水作業。7月初，埃塞總理阿比·艾哈邁德宣布，為了不影響下游用水，第四次蓄水推遲到8月底至9月初。