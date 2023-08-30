研究顯示全球變暖嚴重威脅歐洲滑雪勝地

中評社北京8月30日電／據人民網報導，最新一期英國《自然·氣候變化》雜誌刊登的一項研究顯示，在全球變暖的大趨勢下，如果氣溫比工業化前水平上升2攝氏度，那麼歐洲一半以上的滑雪勝地將面臨嚴重的積雪不足；如果升溫幅度達到4攝氏度，歐洲幾乎所有的滑雪勝地都將受到影響。



研究人員分析了不同的升溫幅度對28個歐洲國家2200多個滑雪勝地的雪量影響。他們以1961年至1990年的平均降雪量為參考，將區域氣候模型與造雪條件數據以及山區、滑雪勝地及單條滑雪道的地理空間數據綜合起來進行評估分析。結果顯示，如果氣溫上升2攝氏度，歐洲53%的滑雪勝地將面臨“非常高的雪量不足風險”；如果升溫幅度突破4攝氏度，98%的滑雪勝地都將面臨這一風險。



研究人員說，缺雪時常見的解決方案是人工造雪，但也只能部分抵消滑雪場的積雪量下降問題，而且人工造雪還涉及水電等成本增加，吹雪機作業等過程也會產生更多溫室氣體。



法國氣象局等機構研究人員認為，這一困境將給行業和政策制定者帶來挑戰，滑雪愛好者將不得不面對更為嚴酷的現實。



全球有一半的滑雪勝地分布在歐洲。然而近年來，不斷出現的冬季融雪給眾多歐洲滑雪勝地帶來了沉重的負擔，許多雪坡的積雪量令人擔憂。在全球範圍內，積雪短缺和冰川融化已成為氣候變化的明顯標誌，從旅遊業到職業滑雪比賽都受其影響。