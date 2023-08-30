南歐國家力推太陽能發電

中評社北京8月30日電／據人民網報導，今年夏天，歐洲南部持續遭遇高溫熱浪襲擊，西班牙、希臘等南歐國家民眾用電需求大幅增加。在日照最強的夏季，南歐國家加快發展太陽能發電，努力緩解用電緊張。



根據英國能源智庫恩伯公布的最新數據，今年7月，西班牙約24%的電力來自太陽能發電，較去年同期高出8個百分點，太陽能發電量創歷史新高。去年，西班牙太陽能光伏發電能力新增4.5千兆瓦。“西班牙太陽能發電能力大幅提高，基本彌補了該國激增的用電缺口。”歐洲電力行業協會秘書長克里斯蒂安·魯比說。



在意大利，連日高溫導致空調等家電耗電量大幅上升。數據顯示，7月24日，地中海最大島嶼西西裡島電力需求達到峰值，其中近一半的超額電力缺口由太陽能補充。7月，西西裡島太陽能發電量是去年同期的2倍多。



希臘同樣在今夏迎來用電高峰，其中7月24日當天全國10.35千兆瓦的總用電量中，超過1／3來自太陽能發電。能源分析師娜塔莉·格爾認為，太陽能發電極大助力希臘保持電力供應系統穩定。



今年以來，南歐地區普遍遭遇高溫、乾旱等極端天氣，水力發電量受到制約，河道運力降低也阻礙了火力發電站所需燃料的運輸，部分核電站也因冷卻所用河水溫度變高而被迫減產。歐洲智庫布魯蓋爾研究所高級研究員西蒙·塔利亞皮耶特拉認為，要應對越發頻繁發生的高溫天氣，南歐乃至整個歐洲的能源系統設計都需要進一步升級改進。



為保障能源安全，西班牙、希臘等國從去年開始擴大太陽能發電站建設規模。以西班牙為例，截至2022年底，該國累計光伏裝機容量為26.4吉瓦，在歐洲排名靠前。今年5月，太陽能首次成為西班牙第二大發電方式，其發電量在總發電量中的占比達到18.1%，比去年同期增加16%。目前，西班牙裝機量達1000兆瓦的最大光伏發電站正在建設中，建成後預計年發電量將達200萬兆瓦時，相當於20萬戶家庭一年的用電量，占西班牙2030年可再生能源發電目標的3%。



據預測，受氣候變化影響，未來幾年南歐國家或將遭受更加頻繁和嚴重的熱浪襲擊，歐洲能源基礎設施的負擔將進一步加重。包括歐洲太陽能電力公司在內的行業組織近期致信歐盟委員會，尋求政策支持，希望大力推動太陽能發電項目建設，確保能源電力安全。