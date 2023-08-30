孟加拉國今年已有556人死於登革熱

中評社北京8月30日電／據新華社報導，孟加拉國衛生和家庭福利部日前公布的數據顯示，該國今年已累計報告超過11萬例登革熱病例，其中20%的患者是15歲以下兒童。官方28日公布的數據顯示，該國今年已有556人死於登革熱。



聯合國兒童基金會（兒基會）駐孟加拉國辦事處在近日發布的聲明中表示，在全球氣候災害數量不斷增加的一年裡，氣候變化也加劇了登革熱等疾病的傳播，直接影響到兒童和成人的生活。



兒基會聲明說，為了保護兒童並支持孟加拉國應對公共衛生緊急情況，該機構正在加強對該國政府控制登革熱疫情的支持，提供價值225萬美元的檢測試劑盒，並對專業人員進行培訓，同時向公眾傳播預防登革熱的信息。



“孟加拉國政府正在對當下的登革熱疫情採取及時和有效的應對措施。”孟加拉國衛生服務總局局長胡爾希德·阿拉姆說，當下的重點是阻止蚊子繁殖，並採取一切措施滅蚊。



世界衛生組織本月11日通報孟加拉國登革熱疫情時表示，該國自今年6月出現的這一波登革熱感染潮與往年相比不同尋常，而且疫情可能仍未達峰。世衛將孟加拉國的登革熱風險評估為高級別，並呼籲快速採取行動遏制疫情傳播。



登革熱是由登革病毒引發的急性傳染病，主要通過蚊媒傳播，多在熱帶與亞熱帶地區流行，典型症狀包括持續發熱、頭痛、肌肉痛、關節痛等，嚴重時可致死。