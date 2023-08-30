“漢字與中華文明”展在匈牙利開幕

中評社北京8月30日電／據新華社報導，“美美與共——中國匈牙利詩歌吟誦會”暨“漢字與中華文明”展開幕式29日在位於匈牙利首都布達佩斯的匈牙利國家外文圖書館舉行。



中國人民對外友好協會副會長李希奎、匈牙利塞切尼國家圖書館副館長蓋倫切爾·尤迪特、匈牙利國家外文圖書館館長霍爾瓦特·伊什特萬等50餘名中外嘉賓及匈牙利友好人士、漢學家和青年代表出席此次活動。吟誦會上，中匈青年代表分別用兩國語言吟誦《沁園春·雪》《再別康橋》《我願意是急流》《自由與愛情》等中匈詩歌。會後，嘉賓們參觀了“漢字與中華文明”展，並進行拓印等文化互動體驗與交流，現場氣氛友好熱烈。



李希奎在致辭中說，中國和匈牙利都擁有悠久的歷史和燦爛的文化。中匈文化理念相通，在文化上有著天然的親近感。漢字作為中華文化的精魂，沉澱著中華民族的文化底蘊，承載著中華民族的精神追求。而詩歌與人類語言結伴而生，是文學最初的起源。我們期待以詩歌為媒，以漢字為介，推動中匈人文交流。



蓋倫切爾在接受新華社記者採訪時表示，希望此次“漢字與中華文明”展成為匈牙利人民瞭解中國和中國文化的一扇窗口。



此次展覽由中國人民對外友好協會發起，聯合河南省安陽市人民政府、中國文字博物館、匈中友好協會、匈牙利國家外文圖書館、匈牙利塞切尼國家圖書館、歐洲“一帶一路”經濟文化合作發展促進會等共同舉辦。展覽將持續至9月20日。