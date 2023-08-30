中國黎巴嫩維和部隊高標準通過生活條件評估

中評社北京8月30日電／據新華社報導，中國第21批赴黎巴嫩維和部隊29日高標準通過聯合國生活條件評估，所有設施均滿足官兵生活需要，符合聯合國規定標準，贏得聯合國檢查官員高度讚揚。



此次評估由聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）司令部派出4名官員，先後來到中國維和多功能工兵分隊和建築工兵分隊營區，採取聽取匯報、現地查看的方式對營區土木工程及綠化、場地、建築物、安全與警戒、衛生、通信6類46項內容進行評估。評估結束後，評估組組長海魯勒稱讚道：“中國維和營區環境衛生整潔，生活設施齊全，官兵形象素質良好，給我們留下了深刻印象。”



中國第21批赴黎維和多功能工兵分隊管理參謀呂鴻孟介紹：“部署至任務區以來，我們始終重視環境工作，整潔的營區、舒適的環境不僅能體現官兵良好的精神面貌，更能有效緩解官兵的思鄉之情，為圓滿完成任務提供有力支撐。”



上個月，中國第21批赴黎維和部隊410名官兵剛剛榮獲聯合國“和平榮譽勛章”。截至目前，該部隊已累計清排雷場面積14000餘平方米，安全排除地雷1900餘枚，高標準完成120餘項施工任務，接診聯合國人員和當地民眾3600餘人次，受到聯黎部隊、黎巴嫩政府和當地民眾的廣泛贊譽。