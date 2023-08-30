土耳其氣候學家預測明年全球氣溫將創新高

中評社北京8月30日電／據新華社報導，土耳其氣候學家29日表示，受氣候變化和厄爾尼諾現象影響，預計明年全球氣溫可能將突破今年的最高氣溫紀錄，再創新高。



土耳其博阿濟吉大學氣候變化和政策研究中心主任、著名氣候學家萊文特·庫爾納茲在接受當地媒體採訪時表示，預計明年氣溫可能會比今年高得多。他提醒大家注意今年全球破紀錄的高溫天數。



庫爾納茲強調，目前全球變暖在很大程度上可歸因於氣候變化。過去3年裡，太平洋水溫低於平均水平，這在某種程度上掩蓋了全球變暖的後果。他說，本次厄爾尼諾現象今年5月正式開始出現。在土耳其，厄爾尼諾現象的影響在過去20天裡開始顯現，並將在隨後幾個月達到頂峰。



一般而言，土耳其的7月底和8月的第一周是夏季炎熱的高峰期，隨後氣溫開始下降。但是，今年8月中下旬以來，土耳其出現氣候反常，氣溫較往年顯著上升。目前，土耳其已受到厄爾尼諾影響，預計今年9月土耳其氣溫將會明顯高於往年。



庫爾納茲說，厄爾尼諾現象的一個好處是將會給土耳其帶來降雨。“我們希望不會經歷去年那樣的乾旱少雨天氣”。



厄爾尼諾是一種自然發生的氣候模式，一般每2至7年發生一次，通常持續9至12個月。它與熱帶太平洋中部和東部的海洋表面溫度升高有關，影響太平洋周邊地區的洋流和氣流，進而給各地天氣帶來變化，通常乾旱少雨的地區可能發生洪澇，而某些多雨的地區可能出現乾旱。