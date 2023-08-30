研究人員在越南發現鼹鼠新種

中評社北京8月30日電／據新華社報導，日本京都大學日前宣布，該校和越南科技翰林院的團隊在越南番西邦峰發現鼹科鼩鼹屬的新種，將推動鼩鼹屬分類學和進化學方面的研究。



根據京都大學29日發布的新聞公報，鼩鼹屬是鼹科的一類小型哺乳動物，這類動物雖屬於鼹科，但並不是人們熟知的生活在地下洞穴的鼹鼠，而是栖息在地表落葉層下。現存已知的鼩鼹屬物種主要分布於中國和緬甸的山區地帶。



本次，研究人員在越南番西邦峰海拔2900米處捕獲兩只鼩鼹屬個體。通過詳細觀察它們的特徵，分析線粒體DNA和核基因組的碱基序列，並與中國和緬甸的鼩鼹屬物種以及英國自然歷史博物館保存的標本進行比較，研究人員發現這兩只個體並不屬於已知的鼩鼹屬物種中的任何一種。



根據發現該新種的地名，研究人員將這兩只個體記載為番西邦鼩鼹。它們擁有鼩鼹屬共通的特徵，如完整的外耳、短小的前肢以及與體長差不多長度的細長尾巴等，也有明顯不同於已知鼩鼹屬物種的特徵，如它們擁有紅棕色的背部體毛和灰色的腹部體毛等。



公報說，本次發現的新種是越南首次記錄的鼩鼹屬動物，有望推動鼩鼹屬分類學和進化學方面的研究。本項成果也表明越南山區地帶具有豐富的生物多樣性，可能存在更多新種等。



本項研究成果已在線發表於《動物分類雜誌》上。