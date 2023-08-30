俄羅斯在多個地區摧毀烏克蘭無人機

中評社北京8月30日電／據新華社報導，俄羅斯國防部和有關部門消息，29日深夜到30日凌晨，烏克蘭企圖利用無人機對俄境內目標發動大規模襲擊，這些無人機在多個地區被摧毀。



普斯科夫州州長韋傑爾尼科夫30日在社交媒體上發文說，29日深夜，烏克蘭無人機對普斯科夫機場發動襲擊，初步信息顯示，襲擊沒有造成人員傷亡。他說，無人機襲擊後普斯科夫機場發生火災，正在對機場跑道受損情況進行評估，普斯科夫機場30日當天所有航班已被取消。韋傑爾尼科夫沒有透露發動襲擊的無人機數量。俄緊急情況部普斯科夫州總局30日在官網發布消息說，當地時間29日23時28分，普斯科夫機場發生火災，幾架伊爾－76運輸機起火並受損，當地救援部門正在緊急撲救。



莫斯科市市長索比亞寧在社交媒體上發文說，30日凌晨，烏克蘭企圖利用無人機對俄中央聯邦區發動大規模襲擊，其中一架試圖飛往莫斯科市的無人機在莫斯科州魯斯基區上空被俄防空部隊摧毀，襲擊沒有造成人員傷亡和財產損失。俄國防部當天發布消息，證實了一架無人機在莫斯科州魯斯基區上空被攔截並墜毀的消息。



據俄國防部消息，當地時間30日凌晨，另有7架無人機分別在布良斯克州、卡盧加州、奧廖爾州和梁贊州被俄防空系統摧毀。