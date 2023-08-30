中評社北京8月30日電／網評：守住集中用餐單位食品安全底線



來源：人民網 作者：孟哲



食品安全無小事。為進一步規範學校（含托幼機構）、醫院、養老院、機關等集中用餐單位食堂經營管理，防範化解風險隱患，全面提升集中用餐單位食品安全水平，近日，市場監管總局、教育部等五部門聯合發布《集中用餐單位食品安全問題專項治理行動工作方案》，從即日起至今年年底，開展集中用餐單位食品安全問題專項治理行動。



食品安全事關人民群眾生命安全和身心健康，任何環節的失守都會留下致命隱患。此次通過開展專項治理行動，推動集中用餐單位及其承包經營企業管理明顯規範，從業人員食品安全意識明顯增強，環境衛生明顯改善，重大食品安全事件明顯減少，逐步建立長效制度機制，不斷提升集中用餐單位食品安全水平。



食品安全大於天。近年來，我國食品安全總體形勢不斷向好，但依然存在制度執行不到位、廚房環境不衛生等問題隱患，觸痛著民眾敏感的神經，引起全社會的廣泛關注和思考。如何讓集中用餐單位食品更安全、更令人放心？這張答卷，需要全社會共同參與、共管共治，不僅必須要答，而且一定要答好。



餐飲企業必須牢牢守住食品安全這條底線，出現食品安全事件沒有任何可以推卸責任的理由和借口。要知道，食品安全不能僅僅停留在明廚亮灶等“看得見”的方面，更應落實在每一個操作流程上。比如，食材從哪裡買的、怎麼進入食堂、過程中是否需要冷鏈；又如，餐飲服務時的清潔、消毒、加工等操作的關鍵環節，多安裝攝像頭進行動態監管；再如，餐廳從業人員健康體檢情況等，這些要求是否有效執行到位？真正實現後廚無貓膩，無隱蔽的角落，就餐才能更放心。



在食品安全問題上，監管部門須夯實責任，“嚴”字當頭，強化檢查和監管力度，提升監管實效。食品供應鏈上環節諸多，一處失守，人民群眾的生命健康就多了一份安全隱患，怎麼重視都不為過。從嚴把許可准入關，到嚴格環境衛生和過程監管；從嚴管承包經營行為，到嚴懲違法違規行為；從嚴格招投標管理，到分類推行“明廚亮灶”……嚴格監管執法，嚴厲處罰到人，嚴肅追責問責，形成高壓態勢，對發現的違法違規行為一律從速從嚴從重處罰。與此同時，各部門各單位要積極建立信息共享、監督共管、責任共擔機制，注重運用大數據、互聯網、物聯網等提升監管效能，提升監管的透明度和公眾的知曉度。



食品安全之弦，須臾不可放鬆。衹有嚴防死堵，及時消除隱患，不給問題食品一絲可趁之機，推動集中用餐單位食品安全工作制度化、長效化，方能有效遏制食品安全事件頻發勢頭，提升集中用餐單位食品安全管理水平，確保人民群眾“舌尖上的安全”。