中評社北京8月30日電／網評：堅決防範和遏制重特大事故發生



來源：人民網 作者：仲音



8月29日，河南安陽市凱信達商貿有限公司“11·21”特別重大火災事故、內蒙古阿拉善新井煤業有限公司露天煤礦“2·22”特別重大坍塌事故調查報告公布。兩起事故的發生經過、原因、人員傷亡、直接經濟損失和有關單位企業情況等均已分別查清，有關地方黨委政府及相關部門和單位存在的問題和責任等均已分別查明。



生命重於泰山，安全生產須臾不可放鬆。“11·21”特別重大火災事故發生後，習近平總書記立即作出重要指示，要求“全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任”，強調“各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生”。“2·22”特別重大坍塌事故發生後，習近平總書記立即作出重要指示，要求“千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫善後等工作”，強調“各地區和有關部門要以時時放心不下的責任感，全面排查各類安全隱患，強化防範措施，狠抓工作落實，更好統籌發展和安全，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定”。習近平總書記的重要指示，充分體現了黨中央對安全生產工作的高度重視，為做好事故救援、應急處置、事故調查等指明了方向、提供了遵循，對於更好統籌發展和安全、防範化解重大安全風險具有重要指導作用。



經國務院事故調查組調查認定，“11·21”特別重大火災事故，是一起企業負責人嚴重違法違規、主體責任不落實，地方黨委政府及其有關部門和單位履職不到位而導致的生產安全責任事故；經國務院事故調查組調查認定，“2·22”特別重大坍塌事故，是一起企業在井工轉露天技改期間邊建設邊生產，違法包給不具備礦山建設資質的施工單位長期冒險蠻幹，相關部門監管執法“寬鬆軟虛”，地方黨委政府失管失察，致使重大風險隱患長期存在而導致的生產安全責任事故。兩起事故教訓十分深刻，必須認真汲取，樹牢“人民至上、生命至上”理念，堅決防範和遏制重特大事故發生。



安全是發展的基礎，發展和安全是一體之兩翼、驅動之雙輪。堅持統籌發展和安全，堅持發展和安全並重，實現高質量發展和高水平安全的良性互動，才能以新安全格局保障新發展格局。各地區各部門要完整、準確、全面貫徹新發展理念，更好統籌發展和安全，在發展中更多考慮安全因素，切實增強風險意識，堅持底線思維，積極有效防範化解重大安全風險，絕不能只重發展不顧安全，真正擔負起促一方發展、保一方平安的政治責任。



抓好安全生產，關鍵要把制度完善起來，把責任落實下去。一些事故的背後，往往都有監管存在盲區、責任落實不到位的因素。習近平總書記深刻指出：“安全生產要堅持黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責，管行業必須管安全，管業務必須管安全，管生產經營必須管安全。”要嚴格落實“三管三必須”要求，進一步壓實安全生產責任，以“時時放心不下”的責任感抓細抓實安全生產各項工作，堅決消除安全監督檢查和管理盲區漏洞，切實做到“一方出事故、多方受教育，一地有隱患、全國受警示”。要健全完善相關法規制度，解決相關部門職責不清、責任懸空的問題，切實強化基層安全治理能力，全方位織密織牢安全生產責任網。