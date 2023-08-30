中評社北京8月30日電／網評：把恢復和擴大消費擺在優先位置



來源：人民網 作者：周人傑



把擴大消費同改善人民生活品質結合起來，適應不同收入群體實際需要，以高質量供給提高居民消費意願



促進消費是當前恢復和擴大需求的關鍵所在。在北京，第四屆“8·8”北京體育消費節暨京津冀體育消費節啟動。為推動新能源汽車下鄉，浙江提出到2025年累計建成充電樁230萬個以上、鄉村不少於90萬個，實現公共充電站“縣縣全覆蓋”、公共充電樁“鄉鄉全覆蓋”。今年暑期，多地組織開展各類消費季、發放多種消費券，著力提振消費。



消費是推動經濟增長的基礎性力量。7月份，餐飲收入同比增長15.8%，新能源汽車銷量同比增長31.6%，民航旅客運輸量同比增長83.7%。也要看到，社會消費品零售總額環比微降，一些消費品類增長勢頭仍不穩固，一些領域消費體驗不佳、感受不好。我國有14億多人，總體消費水平還不高、餘地還很大。面向未來，著力擴大內需、鞏固經濟恢復向好基礎，我們要發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，貫徹落實《關於恢復和擴大消費的措施》（以下簡稱《措施》），更好滿足人民群眾對美好生活的需要。一方面必須通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，另一方面要豐富促消費政策，完善促消費的體制機制，切實提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅遊等服務消費。



擴大消費，最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，通過增加居民收入來提升消費能力。今年上半年全國居民人均可支配收入19672元，同比實際增長5.8%。隨著宏觀調控的精準有力實施，我國經濟巨大的發展潛力必將進一步釋放，居民就業、收入水平和消費能力也必將進一步提升。7月底發布的《措施》，從提升家裝家居和電子產品消費、全面落實帶薪休假制度，到大力發展鄉村旅遊、推廣綠色消費，再到完善消費基礎設施建設支持政策、加強金融對消費領域的支持等，具體政策都力求長短兼顧、務實有效。以釘釘子精神抓好落實，確保《措施》落地見效，建立和完善擴大居民消費的長效機制，才能更好穩住消費基本盤，激發更多內生動力。



消費直接關係到經濟發展和民生改善。要把擴大消費同改善人民生活品質結合起來，適應不同收入群體實際需要，以高質量供給提高居民消費意願。在《措施》中，優化汽車購買使用管理、支持剛性和改善性住房需求、促進文娛體育會展消費、提升健康服務消費等，都事關民生。在擴大消費中持續不斷改善民生，既能有效解決群眾後顧之憂，又可以催生新的經濟增長點。實現擴大消費和民生改善良性循環，就能在發展中不斷增進民生福祉，為經濟發展創造出更多有效需求。



“夜”顯活力，上半年廣東夜間文旅消費活力超過白天，支出占全天文旅消費比重的61.62%；“綠”增動能，今年“618”促銷活動期間綠色智能產品引人關注，節能空調、超薄嵌入式冰箱等綠色智能家電成交額同比明顯上升……上半年，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到77.2%，明顯高於去年。下半年，恢復和擴大消費增長的有利條件繼續匯聚。把握好發展的時與勢，打好促消費的“組合拳”，牢牢把握惠民基點，全面創新提質，打通各環節堵點難點，使居民收入穩定能消費、後顧無憂敢消費、環境優化願消費，我們就一定能以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效，努力完成全年目標任務。