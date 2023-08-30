中評社台北8月30日電／網評：厚植鄉村振興人才沃土



來源：人民網 作者：錢立功



民族要復興，鄉村必振興。推動鄉村全面振興，關鍵靠人。做好新時代鄉村人才工作，必須建設一支規模宏大、結構合理、素質優良的人才隊伍。激勵各類人才在鄉村廣闊天地大展才華，將為鄉村振興提供堅實的人才支撐。



近年來，各地通過實施高素質農民培育工作，啟動鄉村產業振興帶頭人培育“頭雁”項目，開展鄉村振興青春建功行動、鄉村振興巾幗行動等，讓一大批發展引路人、產業帶頭人、政策明白人在廣闊鄉村大顯身手。同時也要清醒地看到，鄉村人才工作依然存在短板，鄉村人才總體發展水平與鄉村振興的要求之間還存在差距。



做好新時代鄉村人才工作，需要做好引才、育才、用才、留才四門“功課”，從培養、使用、評價、服務、支持、激勵等各方面，全鏈條破除體制機制障礙，加快形成有利於人才成長的培養機制、有利於人盡其才的使用機制、有利於人才各展其能的激勵機制、有利於人才脫穎而出的競爭機制，讓各類人才在鄉村沃土匯聚扎根，讓創造活力競相迸發、聰明才智充分湧流。



充分發揮人才聚合效應，才能為鄉村振興聚人氣、增底氣。在引才育才聚才實踐中，應堅持培養與引進相結合，既注重人才培養、加強人才培訓，全方位培育本地人才；也“築巢引鳳”，拓寬鄉村人才來源，通過各種政策措施吸引人才投身鄉村、振興鄉村。



還要看到，用好人才是發揮人才效能、賦能鄉村振興的重要方面。要善用人才資源，將人才放到合適的崗位上去，給予足夠的成長空間。對待人才，要用全面、辯證、開放的觀點，既“壓擔子”，又“搭台子”，為其幹事創業鼓勁撐腰，著力營造尊才、愛才、惜才、扶才的良好氛圍，讓人才各展其才、各盡其能。厚植人才發展沃土，健全人才成長機制，制定人才發展計劃，搭建能使各方面人才施展才幹的廣闊舞台，才能讓人才留得下更留得住。



功以才成，業由才廣。大力引才、積極育才、靈活用才、設法留才，定能不斷匯聚起鄉村振興的磅礴力量。