中評社北京8月30日電／網評：做好“貼心人” 架起“連心橋”



來源：人民網 作者：劉源



以百姓心為心，與人民心相連，以暖心、貼心的方式強化血肉聯繫，才能真正踐行宗旨為民造福



我是國家電網四川電力（成都）連心橋共產黨員服務隊的一員。服務隊成立以來，哪裡有需要，哪裡有困難，哪裡就有隊員們衝鋒在前的身影。



有呼必應、有難必幫，是我們的責任與義務。有一天凌晨，雷電交加、大雨滂沱，我們接到了一位93歲老人打來的求助電話，由於停電，老伴的呼吸機無法使用。人命關天，我們一刻也不敢耽擱，整裝緊急出發。到達後發現，狂風刮斷了樹枝，整個片區都因此停電，短時間內很難恢復。情況危急，我們立即調用隊裡的發電機，迅速為所在片區臨時供電。隨著呼吸機運轉起來，老人的情況漸趨穩定，我們懸著的心也放了下來。與時間賽跑、全年無休，有人稱我們為“電力110”。這是莫大的榮耀，縱然辛苦，我們也定不辱使命。



做好群眾的“貼心人”，既要動腦，更要用心。我們堅持“一對一”結對幫扶，定期為獨居老人上門檢查用電安全，並主動加壓，做一些力所能及的事。近些年，不少獨居老人都用上了我們創新研發的“親老智慧系統”，通過安裝智能插座，可以實時監測用電異常情況。一旦發現用電數據與老人日常生活習慣不一致，我們就會主動聯繫、上門看望。有一次，我們發現有位老人家裡的用電數據顯示異常，擔心出現特殊情況，就馬上打電話詢問。當聽到老人只是外出一段時間，我們長舒一口氣。後來老人寫來感謝信：“不是親人卻勝似親人，從你們身上看到共產黨員的初心。”以百姓心為心，與人民心相連，以暖心、貼心的方式強化血肉聯繫，才能真正踐行宗旨為民造福。



微光成炬，點亮生活。如今，國家電網共產黨員服務隊已經有超過4900支隊伍、約11萬名隊員，服務遍及城市鄉村，匯聚起為民服務的合力。聯合社區建起“連心橋用電服務站”，打通服務群眾“最後一公里”；開展老舊院落“心橋光明行動”，讓樓道裡亮起“暖心燈”……對服務隊的每一名隊員來說，哪裡有需要，哪裡就是工作崗位。把群眾放在心裡，把責任扛在肩上，我們就能築牢光明防線，暢通能源動脈。



做好群眾的“貼心人”，才能更好架起黨群“連心橋”。“人民電業為人民”，我們會用飽滿的精神狀態和熱忱的服務態度，踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，繼續在人民需要的地方篤行不怠。