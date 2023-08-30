中評社北京8月30日電／網評：努力成為大灣區高質量發展的重要引擎



來源：人民網 作者：仲音



粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，在全國新發展格局中具有重要戰略地位。日前，國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》全面貫徹落實習近平總書記重要指示精神，深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，高質量、高標準、高水平推進河套深港科技創新合作區深圳園區建設，積極主動與香港園區協同發展、優勢互補，旨在打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，努力成為粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。



河套深港科技創新合作區（以下簡稱“合作區”）是粵港澳合作的重要平台。規劃建設合作區，是推進粵港澳大灣區建設和支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的有力支撐，是深港雙方積極把握新一輪科技革命重大機遇，互利合作、協同推進科技創新和產業發展的重要舉措。以習近平同志為核心的黨中央高度重視合作區建設。2017年7月1日，習近平總書記親自見證簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》，其中明確要共同開發建設合作區。2018年7月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，對合作區規劃建設作出部署。2020年10月14日，習近平總書記在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話，明確指出要規劃建設好河套深港科技創新合作區。近年來，合作區建設穩步推進，合作區內科研載體不斷聚集，發展環境持續優化，創新成果逐漸顯現。



當前，全球新一輪科技革命和產業變革方興未艾，香港期待以創新科技推動產業結構優化，深圳希望進一步增強經濟增長內生動力，雙方對構建開放型協同創新共同體提出了迫切需求。新時代賦予了深港合作新內涵、新使命，亟需以合作區為突破口和先行區，推動開放創新和協同發展、推動更大範圍有效配置資源、推動創新要素便捷高效流動，為推動粵港澳大灣區高質量發展提供科技和制度創新供給。深入推進合作區規劃建設，有利於深圳市建設現代化國際化創新型城市，有利於推動香港建設國際創新科技中心和規劃發展北部都會區，有利於豐富“一國兩制”實踐內涵、支持香港融入國家發展大局，推動粵港澳大灣區高質量發展、打造世界級創新平台和增長極。



深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區、粵港澳大灣區中試轉化集聚區，《規劃》發展定位清晰，發展目標明確，從4個方面部署了主要任務。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞協同香港推進國際科技創新這一中心任務，堅持科技創新和制度創新雙輪驅動，堅持深圳園區和香港園區協同發展，堅持著眼全球配置一流科創資源，充分發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的“超級聯繫人”作用，構建最有利於科技創新的政策規則體系，建設國際領先的科研實驗設施集群，建立更加完備的科技創新生態體系，率先融入全球創新網絡，就一定能實現以2025年和2035年為關鍵節點的目標任務。要在中央區域協調發展領導小組領導下，統籌推進深圳園區重大事項、重大政策和重大項目等，加強組織實施，抓好責任落實，全力做好各項工作。



當前，億萬人民正在黨的領導下奮進在強國建設、民族復興的新征程上。粵港澳大灣區作為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，迎來了新機遇，大有可為，也大有作為。貫徹落實好《規劃》，深入推進合作區規劃建設，必將推動粵港澳大灣區建設取得新的更大進展，在新征程上創造出令人刮目相看的新業績。