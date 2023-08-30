放寬收非本地生　吸人才增競爭力

中評社香港8月30日電／據大公報報導，香港擁有良好高等教育基礎的優勢，特區政府正在探討發展和鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐。立法會議員周文港聯同智庫機構與教育界發表研究報告，認為現時高等教育的非本地生收生不足，建議放寬收生限制，加強校內及住宿配套，為本港未來發展培養人才，增強國際競爭力。



報告舉例，國際學生為英、澳等地帶來龐大的經濟貢獻，包括留學生住宿開支等，更有助推動旅遊經濟和勞動力供應。＼大公報記者 鐘佩欣



思路研究會、嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所、香港高等教育評議會、立法會議員周文港辦事處昨日共同發布研究報告，為香港建設國際教育樞紐提出18點建議。香港高等教育評議會常務理事、港專學院協理副校長林森說，受移民潮、人口老化等影響，不少中小學面臨縮班殺校危機，教育需求逐步減少，而自資專上院校收生嚴重不足，推動香港建設國際教育樞紐，不單可以高效利用自資院校及中小學的剩餘學額，填補香港的人才缺口，同時可吸引內地及海外優秀人才來港發展，有助香港增強國際競爭力。



新加坡留學生多香港1.8倍



選委會界別立法會議員周文港表示，現時香港的高等教育體制，對外來青年來港就讀職業專才和高等教育課程的吸引力不足，政策限制多，他建議政府將現時規定資助院校兩成、自資院校一成的非本地學生收生限制，盡快分階段全面撤銷。他指出，新加坡土地衹有香港的65%，卻有7.9萬人的非本地學生，較香港多出1.8倍，“新加坡都可以收到那麼多（學生），如果本港按（新加坡）比例收生，8至9萬都可以收得到。”



周文港又以香港教育大學為例，新學年有大約5000名本科生，平均每年收生1250名，而基於非本地學生收生限制，僅能接收250名非本地的本科學生，“但我們收到5000至6000名申請，當中最多收250名。”對於若放寬限制，校園設備、師資等是否足以應付多一倍學生，周文港表示不用擔心，“我們不會一下收那麼多，會慢慢升至三成、四成逐級上”，校方會因應就讀人口上升，支援教學人員、圖書館書籍數量等。



倡研辦公營中小學自資學位



本港樓價高企，住房等配套亦是問題之一，周文港說，個別學生可能在校舍外合租房屋，他建議政府參考其他地區已推出的公私合作發展“校外宿舍”、寄住家庭計劃等，為來自不同地區的非本地生，提供不同類型宿舍。



研究報告又建議，政府放寬中國內地以及部分亞洲國家中小學生來港就讀的入境限制，未來積極考慮開辦公營中小學自資學位，促進非本地生全自資來港就讀中小學，並且借鑒海外經驗，為來港未成年學生的直系親屬提供有期限陪讀簽證。