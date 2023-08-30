﻿教聯會提十建議　倡浮動派位免殺校

中評社香港8月30日電／據大公報報導，特區政府正就2023年施政報告展開公眾咨詢，香港教育工作者聯會於昨日就下一份施政報告共提出十項建議。其中包括建議立法推行國民教育和愛國主義教育，宣傳中華文化激發學生對國家認同感；教聯會亦建議推動專上院校實施“一國兩制”教育，推動學生對“二十大”的認識。而面對學齡人口下跌，教聯會建議在不縮班的前提下採取彈性措施，調整開班線及浮動派位，並做好學生人口規劃，暫緩學校合併以消化新生來源。



教聯會共提出十大項，共61小項建議，其中包括進一步提升愛國主義教育，該會主席兼港區全國人大代表黃錦良表示，為回應習近平主席在香港回歸祖國二十五周年大會發表重要講話，堅定不移地落實“愛國者治港”原則，培養愛國愛港的新一代。教聯會建議政府立法推行國民教育和愛國主義教育，同時通過宣傳中華傳統文化激發學生對國家的認同感。



教聯會亦建議特區政府增加資源，推動專上學生對“二十大”國家改革開放的認識，並加強包括專上院校實施“一國兩制”教育在內的國民教育。



促暫緩學校合併重置



而對於本港學齡人口結構性下跌、出生率不足等影響，導致中小學收生不足的情況，教聯會則建議在不縮班的前提下，採取彈性措施，適當調整開班線和浮動派位；並考慮吸引內地學童、支援跨境生等措施，應對本港學齡人口下跌的衝擊。



教聯會副會長、立法會議員鄧飛表示，建議政府重新做好學生人口規劃，亦應暫緩學校合併重置計劃，為受資助的中小學提供更多時間，消化新的學生來源。