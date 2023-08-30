﻿鄧桂思案　兩醫生獲撤誤殺罪

中評社香港8月30日電／據大公報報導，記者賴振雄報導：兩名聯合醫院醫生六年前懷疑“開漏藥”，導致病人鄧桂思急性肝衰竭死亡，今年初被落案起訴誤殺罪，律政司申請撤回控罪，昨日獲法庭批准，兩名醫生恢復臨床職務，但稍後仍要面對死因庭聆訊。



裁定專業失當 除牌獲緩刑



事件發生在2017年，女病人鄧桂思於一月到聯合醫院求醫，獲兩名醫生林治崑及陳小劍處方高劑量類固醇藥物，但無察覺病人帶有乙型肝炎病毒，未有同時處方抗病毒藥，令病人出現肝衰竭，女病人兩度換肝後，同年八月不治，終年43歲。兩名醫生涉嫌“開漏藥”，醫委會前年裁定兩名醫生專業失當，分別除牌五個月及三個月，緩刑執行，兩人更被暫停原有職務，及調離臨床工作。



今年一月，兩人各被控一項誤殺罪，案件昨日在東區裁判法院再訊，但控方在庭上表示，完成調查及索取法律意見後，決定申請撤銷控罪，獲主任裁判官徐綺薇批准。



鄧桂思的死因研訊，原定今年二月進行，但控方在死因庭召開前，控告兩名醫生誤殺，因此死因研訊須暫時擱置。律政司表示刑事檢察工作不受任何干涉，案件日後或在死因庭展開研訊，律政司不適宜亦不會對案件及撤控決定作進一步評論。



醫管局再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，繼續提供所需協助及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。



據瞭解，聯合醫院行政總監、九龍東醫院聯網總監楊諦岡昨日向員工發電郵，已恢復兩名醫生原有的職務和臨床工作，形容撤銷本案控罪，對所有員工而言是“鬆一口氣”，由於兩名醫生日後仍面對死因庭聆訊，院方繼續與兩名醫生並肩前行。



病人組織：冀盡快開死因庭



香港病人政策連線主席林志釉認為，早前終院就相關控罪定下標準，本案未見連串嚴重犯錯，所以最初對兩名醫生被檢控感到意外。他指出，期望隨著本案撤銷後，可以盡快召開死因研訊，審視公立醫院服務會否存在結構性問題，從而提出改善方案。



社區組織協會幹事彭鴻昌稱，律政司撤控有必要交代理據，否則若檢控準則不清晰，將打擊社會對司法系統的信任。



醫衛界立法會議員林哲玄昨日到庭旁聽，他表示，支持律政司撤銷控罪，醫護日常工作已相當困難，不希望頭上“仍有把刀”，醫委會早前的聆訊，已從專業角度檢視案件，認為事件的後續，透過死因庭處理會較合適。



公共醫療醫生協會表示，尊重律政司和法庭的決定，再次向死者家屬致以深切慰問，但由於仍有死因聆訊，現階段不作其他評論。