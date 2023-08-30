涉串謀“黑暴基金”　一醫生一社工被捕

中評社香港8月30日電／據大公報報導，警方國安處繼本月10日拘捕十名有“黑暴基金”之稱的“612基金”有關疑犯，昨日（29日）再於大埔區拘捕黎姓醫生和莫姓社工，涉嫌串謀上述基金接受不同海外組織的捐款，資助海外亂港反中組織。



同時，國安處人員搜查另一名涉案人、瑪麗醫院麻醉科麥姓副顧問醫生香港仔的住所，檢獲大量疑似性虐待（SM）用品，包括一個大鐵籠及皮鞭等，麥姓醫生被指與另一黑暴醫療組織“MO Oncall”有關，網上更有人爆料指曾在麥的住所接受義診期間遭侵犯，疑有人借義診為名涉嫌犯罪。據悉麥現時身處海外。＼大公報記者 趙明新



所謂的“612基金”與反中亂港分子及外部勢力有千絲萬縷關係。昨日被捕兩男為黎姓註冊醫生及莫姓社工，分別33歲及59歲，正扣留調查。警方指二人涉嫌串謀“612基金”接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外者或推動制裁香港的組織提供金錢資助，涉嫌違反“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全”罪及“串謀煽惑他人參與暴動”罪。警方國安處人員持法庭手令搜查被捕人住所，檢取有關電子通訊工具。警方不排除會有更多人被捕。



涉借義醫為名 收“兩家茶禮”



網上資料顯示，被捕黎姓醫生1988年畢業於香港中文大學，主修放射科，據醫管局2015年年報顯示，他在北區醫院工作。據悉，黎是“隱世醫療室”成員，該組織在黑暴期間聲稱提供義務的隱密醫療服務，並透過Telegram匿名聯絡，惟“隱世醫療室”涉嫌接受“612基金”資助，亦有“過來人”透露，所謂義診實際上需付部分費用。過去曾有外媒訪問醫療室成員，受訪者當時直認為不敢到醫院求醫的暴徒提供醫療服務。被捕莫姓社工則活躍於黑暴現場，積極呼籲示威者向“612”申請援助，慫慂年輕人參與街頭抗爭。



此外，警方國安處人員亦搜查另一名涉案麥姓醫生位於香港仔南灣禦園的住所，麥現時正身處海外。據瞭解，他與另一同樣聲稱提供義務醫療支援的黑暴組織“MO Oncall”有關，並涉嫌接受“612基金”資助同時收取診金，被指“食兩家茶禮”。



警方在單位內檢獲電腦、電子通訊工具及大批疑似性虐待工具等，共帶走47箱證物，包括一個大鐵籠、皮鞭、有扣長竹、床褥、公仔、假發及一對疑似仿真乳房等。現場所見，大鐵籠足夠容納整個人，內里有一張床褥，但上下及四邊均有鐵柱封閉，與一般床架有異，鐵柱部分位置有未知用途的圓柱設計，該鐵籠類似一些網上性商店的產品圖片。



瑪麗：全力配合警方調查



麥姓醫生2009年畢業於香港大學，現為瑪麗醫院麻醉科副顧問醫生。消息指他早在求學時期已經沉迷色欲，是一名AV狂熱，癖好特殊，更有傳他熱衷於處理女性病人的麻醉手術。



《大公報》就事件向瑪麗醫院查詢，瑪麗醫院發言人回復：警方人員昨下午到瑪麗醫院調查，院方全力配合警方的調查工作。現階段該名醫生並無任何臨床職務安排。根據公開資料，麥於2023年2月申報地址為香港仔南灣禦園一單位，但該物業並非他持有。麥曾於2019年以500多萬元購入香港仔登峰.南岸一單位，並於2023年2月以450萬元出售，賬面蝕85萬元。



截至2023年5月，2019年黑暴有超過10200人被捕，當中4000人為學生，約1700名被捕人為18歲以下。警方國安處於本月10日拘捕十名與“612基金”有關疑犯，部分人為該基金前職員，另有同為黑暴提供醫療服務及涉嫌接受“612基金”資助的“國難忠醫”組織成員。