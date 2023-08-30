逃竄暴徒又炒作“831”謊言　涉違國安法

中評社香港8月30日電／據大公報報導，記者龔學鳴報導：近日，有逃竄海外的反中亂港暴徒仍在暗中作惡、內外勾連、伺機而動。近日在telegram等社交平台又再出現炒作“831”的帖文，列出一大堆於8月31日前後在英國、美國、加拿大和澳洲等地舉行的“悼念”活動，博取網民眼球。有政界及法律界人士譴責亂港分子死心不息，“大話冚大話”，指出網上煽動有機會觸犯香港國安法。



事實上，“831太子站打死人事件”是精心編造的謊言，也是將黑暴推向高潮的重要關節點，然而先後有所謂“被打死”的人，出來證明自己仍然在生，假消息早已不攻自破。因此社會各界要時刻警惕海外亂港活動倒灌香港，危害國家安全。



政界：勿信謠言 慎防“黑暴”重來



多位政界人士指出，要警惕謠言傳播，小心“黑暴”卷土重來。深水埗區議員劉佩玉表示，有反中亂港勢力在海外謀劃搞“831”第四年聚會，網上出現炒作帖文，搞事分子再度散布謊言謠言，歪曲事實真相，妄圖改寫記憶、編造歷史。



作為事件親歷者，劉佩玉強調，所謂“831太子站打死人”是徹頭徹尾的謊言。她批評“黃絲文宣”造謠不止，一再歪曲事實，污塗真相，真正目的是為違法行動洗白，煽動黑暴有理。



劉佩玉表示，堅決支持法院對涉“831”事件暴動分子的判決，讓違法者受到法律的制裁，讓社會回復秩序。她同時呼籲當局對違法行為嚴正執法，防止黑暴死灰復燃。



港島東立法會議員梁熙認為，“831”的謊言可以留存至今，相隔四年再獲得傳播，充分證明了一句說話，就是“你永遠無法叫醒裝睡的人”。對於廣大市民來說，大家在“831”後逐步看到了謊言被揭穿。例如被指在站內死亡的示威者，竟然在英國異地復活，讓人目瞪口呆。又例如事後有很強大的訴求，迫使港鐵交出太子站閉路電視，並就此入禀高院作出申請，但是當高院同意申請人可獲取相關片段作訴訟之用時，有關的申請人卻放棄了入禀。相信大致是檢視了片段後，發現根本沒有所謂證據，謊言最終難以自圓其說。梁熙指出，目前仍有一批人在海外使用這個謊言去籌集款項、集合群眾，希望市民不要上當，要小心提防騙子。



全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈指出有關近期有人在炒作“831”帖文，但“831”只是精心編造的謊言。在香港國安法實施後，有關違法的煽動行為無論是在香港或海外進行，均有可能觸犯香港國安法第23條的“煽動顛覆國家政權罪”，情節嚴重的，可處5年以上10年以下有期徒刑。另外，他們也可能觸犯“香港刑事罪行條例”第9、10條的“煽動意圖罪”，初犯者可被判1年監禁，其後定罪可處監禁2年。



傅健慈呼籲公眾要認清這些發布煽動文宣的人的真面目，必須跟他們割席，特別是年輕人不要被人利用做炮灰，切勿以身試法，自毀前途。