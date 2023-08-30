謠傳六人“被打死”　查證全部活生生

中評社香港8月30日電／據大公報報導，2019年8月31日，黑暴分子於港島發起非法集結，其後演變成暴動。暴徒四處投擲汽油彈及堵路破壞，晚上更進入港鐵太子站破壞，港鐵報警後，警方入站執法，拘捕多名暴徒。其後，黑暴分子利用網媒或市民現場拍攝的小部分片段，謠傳警察打死了六個人，包括“韓寶生”等。“831太子站打死人事件”是精心編造的謊言，經查證後，所謂的六名所謂“死者”證實全部在生。



這個謠言為禍甚深，每逢30號或31號，暴徒就借機到場“悼念”，隨即在附近搞事。太子B1出口事隔兩個多月才在2019年11月初重開。暴徒又將報復對象轉移至港鐵身上，指摘港鐵不肯公開當日月台錄影片段。每次黑暴發生，港鐵站都會成為暴徒攻擊對象。港鐵表示，黑暴影響估算達23億元。



事實真相是：在香港警方、港鐵和消防處聯合舉行的新聞發布會上，公布了26張電視截圖。港鐵申明當日並無死亡個案。香港警方失蹤人口組表示，沒有收到任何與所謂“831”事件相關的失蹤人口報告。網絡上流傳的所謂“死者”姓名及地址，經媒體按圖索驥逐一查證，無一為實。2020年5月，監警會發表報告，駁斥8月31日太子站“警察打死人”謠言。2020年8月，被網民流傳名為“韓寶生”的所謂“遇難者”現真身，指出自己真名是王茂俊，已潛逃英國，並承認沒有親眼看見有人在太子站死亡。