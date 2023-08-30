﻿黑暴“火燒人”案　夫婦辱罵事主囚五周

中評社香港8月30日電／據大公報報導，記者馮錫雄報導：2019年黑暴期間，馬鞍山發生轟動全港“火燒人”案，一名男子見義勇為、追截多名破壞公物的黑衣暴徒時，慘被淋潑易燃液後點火焚身，一對夫婦曾在場以粗言穢語辱罵追截男子，被控“在公眾地方作出擾亂秩序行為罪”，昨日被判監囚五星期，裁判官拒絕二人保釋申請，兩夫婦需即時服刑。涉事傷者認為，五星期的判刑太少。



擾亂秩序 官斥“火上加油”



女被告陳海雲（案發時37歲）及男被告鄺耀文（案發時43歲），同被控於2019年11月11日，在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋公眾地方，作出喧嘩或擾亂公眾秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能導致社會安寧被破壞。



兩被告原審時獲判無罪，原審裁判官當時認為，兩人指罵事主，是想讓事主X敗走，沒有意圖令他受傷，律政司其後上訴，認為事主X當時情緒激動，兩名被告的說話可能導致衝突加劇，律政司上訴得直，案件發還原審裁判官重新考慮。



原審裁判官林希維昨日裁決時指出，兩夫婦的喧嘩行為屬“火上加油”，對破壞社會安寧具有實際及迫切風險，裁定兩夫婦罪名成立，考慮兩被告案發時的言行、當時的社會環境，認為判監是唯一選項，最終判監五星期。



辯方求情時稱，兩名被告的行為並不是為了打人，只是在最尾階段忍不住指罵幾句，認為不至於判處監禁式刑罰，當林官裁定判監五星期後，辯方隨即表明，有意就定罪及刑期提出上訴而申請保釋，但林官拒絕批出保釋申請，兩夫婦需即時服刑。



事件發生在2019年11月11日，遭暴徒淋潑易燃液體放火的X，上半身四成皮膚被燒傷，事發後接受多次植皮及矯正手術，至今未完全康復，日常生活仍受影響。



民建聯立法會議員葛珮帆轉述涉事傷者的回應，認為涉事夫婦被判囚五周太少，難給回一個公道，天網恢恢疏而不漏，希望能盡快把當年作案的凶手繩之於法，讓公義得到彰顯。葛珮帆質疑，判囚阻嚇力不足，擔心成為案例。