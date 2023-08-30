大數據製科技地圖　建構智慧城市

中評社香港8月30日電／據大公報報導，油煙味大、城市里難準確定位，以上困擾都市人的貼身問題，原來透過科技，活用政府開放數據，都能覓得解決方案。



剛結束的“滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023”，兩支香港隊伍獲獎，其中艾柏輪科技通過餐廳分布等開放數據，製作反映區域空氣健康風險的熱圖（Heat map），為當局處理油煙污染提供參考。微度科技則以手機氣壓計，加上道路網絡數據等，準確區分使用者身處天橋、路面或隧道，甚至電梯內位置，為將來室內導航服務鋪路。＼大公報記者 黃玨強



“滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023”由政府資訊科技總監辦公室及上海市經濟和信息化委員會聯合主辦，內地與香港分別有十支隊伍以“雙城數據、共建產業平台”為主題，結合滬港現有的開放數據集，透過培訓和競賽探討香港與內地數據協作的發展空間，並在本月中決出賽果，兩支香港隊伍獲兩項殊榮及評審團大獎。



地圖高度誤差小於兩米



香港隊伍微度科技有限公司，其“於建築物密集城市中可使用的優化地圖”提供小於兩米的高度誤差，能清晰區分使用者身處天橋、路面或隧道，甚至電梯內位置，獲得今次比賽“最佳智慧出行大獎”。有別於傳統地圖僅運用衛星定位，其加以利用手機內置氣壓計，結合氣象站開放數據推算平均海水平面氣壓數據，並與數字地形模型數據互聯，準確測量使用者當前位置絕度高度，並運用政府道路網絡數據，令地圖於室內、天橋及地下等傳統地圖難以確定定位的情景下，仍能確認位置。



微度科技有限公司創辦人李亞鑫表示，香港複雜環境帶來挑戰及機遇，“香港是全世界最難做定位的地方，上空大氣電離層活躍度全世界最高，影響衛星信號，而且香港樓宇密集，在灣仔、中環等地傳統定位方法已難以應付。”通過比賽，微度科技未來期望落地科研成果，除了地圖導航，亦希望推廣至室內外無縫導航服務。



“大家行過銅鑼灣，可能都被油煙噴到成身味。”艾柏輪科技的財務總監及聯合創辦人張永康說，他們獲得今次“最佳智慧環境大獎”及“評審團大獎”的“UVENT智能風喉系統”，利用紫外光及光觸媒將煮食油煙或氣味轉化成水蒸氣及二氧化碳，系統獲環保署認可。



風喉系統獲環保署認可



系統又收集到24種不同餐廳、食肆通常油煙排放數據，結合香港“資料一線通”及空間數據共享平台與上海市政府開放數據，包括餐廳分布、便利店分布及樓宇數據等，估算餐廳密度及分布信息，生成都市空氣污染程度的數學模型，制成反映區域空氣健康風險的熱圖。“環保署或食環署可以直觀得知什麼區域空氣健康風險更高，需優先處理，模型可適用於全國甚至全球。”