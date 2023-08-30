蔣萬安：盼續辦雙城論壇　兩岸和平一起努力

台北市長蔣萬安致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海8月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安赴上海出席台北、上海雙城論壇，今晚在上海國際會議中心明珠廳舉行答宴，上海市長龔正率相關官員出席。蔣萬安致詞表示，他希望雙城論壇持續辦下去，雙城好、兩岸好，兩岸持續和平穩定，一起努力。



台北市政府答宴簡單隆重，坐在主桌的有台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、副議長葉林傳、議員陳重文、陳政忠、鍾沛君；台商有台企聯總會長李政宏、上海市台協會長張簡珍、台企聯常務副會長張秀琬、旺旺集團董事長蔡衍明、東森集團董事長王令麟等。上海方有上海市長龔正、副市長華源、市府秘書長馬春雷、副秘書長章雄、上海市台辦主任鍾曉敏等。



蔣萬安致詞表示，感謝上海市政府熱情接待，這趟非常完整的安排，既充實也收穫滿滿，第一站到洋山深水港，今天也非常高興上午出席雙城論壇，還有3個分論壇，主講者及與會貴賓、專家都有實質成果。他今天下午到上海圖書館東館，看到這個規劃真的是全亞洲之冠，服務到位、智慧化現金，借還書的智慧書架，透過系統都能找到，台北市剛好在規劃音樂與圖書中心，希望借鏡上海圖書館做法，提供台北市民優質服務。



蔣萬安說，他下午第二站到城市規劃館，了解人文、生態、創新，看到上海市府規劃詳盡，希望透過大眾自行車的進步，滿足民生需求，邁向更加現代化目標，另外也看了上海的保租房“城開·莘社區生活示範區”，專門年為輕人導向的租房，與台北的社會住宅類似，上海整體規劃、設施完善，有游泳池、籃球場、足球場、商務中心、年輕人的藝術作品等，值得參考。



蔣萬安說，談這麼多，就是要讓各位知道，台北與上海有非常多相似的共同目標，要積極朝向生態永續、環境保護，兩座城市不斷往前邁進，藉由雙城論壇以及前13屆的基礎，希望用最大力量讓雙城論壇持續辦下去，持續交流互動合作，雙城好、兩岸好，這是大家共同期待心聲。



蔣萬安說，揮別疫情後，恢復實體、深化基礎的奠基，雙城論壇已簽署42個合作備忘錄，今天再新增3個，可讓兩市不斷進步，兩岸持續和平穩定，這是所有民眾期待，再次謝謝上海市府熱情接待、完善安排，謝謝台北好朋友撥冗出席，大家都希望雙城持續辦下去，雙城好、兩岸好，一起努力！蔣萬安語畢，全場響起熱烈掌聲。