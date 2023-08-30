龔正：期待同胞堅守民族大義　推動和平發展

台北市政府30日晚上舉行答宴，上海市長龔正致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海8月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安赴上海出席台北、上海雙城論壇，今晚在上海國際會議中心明珠廳舉行答宴，上海市長龔正率相關官員出席。龔正致詞表示，兩岸同胞血脈相連、親望親好，會一如既往尊重、關愛台灣同胞，期待兩岸同胞共同把握歷史大事，堅守民族大義，推動兩岸和平發展，滬台同心同行，歡迎蔣萬安等人多來上海走走看看。



蔣萬安一行31日便將返台，大家也離情依依，期待下次再相逢。



台北市政府答宴簡單隆重，坐在主桌的有台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、副議長葉林傳、議員陳重文、陳政忠、鍾沛君；台商有台企聯總會長李政宏、上海市台協會長張簡珍、台企聯常務副會長張秀琬、旺旺集團董事長蔡衍明、東森集團董事長王令麟等。上海方有上海市長龔正、副市長華源、市府秘書長馬春雷、副秘書長章雄、上海市台辦主任鍾曉敏等。



蔣萬安致詞結束後，龔正致詞表示，經過共同努力，雙城論壇各項儀式成功，他代表上海市人民熱烈祝賀，也對蔣萬安表示衷心感謝，時隔疫情3年，終於在線下舉辦，2市交流從屏幕對屏幕，變成面對面，新趨勢、新發展的數字經濟、低碳永續、智慧醫療經驗，是共同展望。



龔正說，蔣萬安昨晚到夜市體驗夜間經濟，並參觀城市規劃館等，今晚晚餐交流，是互相學習、互見體會，城規館的願景，進入2017至2035年，上海將有5個新城區，都會有幼兒園、養老院等，上海是長江的龍頭，也要交通變革，高速、高鐵，推動“一江一河一帶”，沿岸全開放，有很多體育公園、生態公園。



龔正說，奧委會主席巴赫，明年要考察巴黎奧運會，預選會則在上海，選址於黃浦江沿岸，每個新城的生態公園加起來，今、明年會確保有1000座，再用10年有2000座，但再來就沒地方建造了。眾人聞後笑。



龔正說，上海的數字化治理，並推“工業上樓”，深圳就做得很好，要做到不缺土地、不缺資金，他介紹這麼多，都是要相互學習、借鑒；台北市是科技創新的城市，上海借鏡解決市民應急的專線，上海推出12345專線、有事找政府，也是從台北這方面互相學習、帶來啟發。



龔正說，此次充分發揮雙城交流，交友、交心的彩虹橋，厚植同胞情義、增進市民福祉，兩岸同胞血脈相連、親望親好，一如既往尊重、關愛台灣同胞，持續促進兩岸經濟、文化合作，滬台兩地同心同行，偕手努力、共同譜寫雙城融合發展的新篇章。



“期待兩岸同胞共同把握歷史大事，堅守民族大義，推動兩岸和平發展，做出新貢獻！”龔正說，期共創中華民族延長福祉、共享民族復興的偉大榮光，再次祝賀雙城論壇圓滿成功，歡迎蔣萬安等各位朋友多來上海走走看看，謝謝！