中評月刊：台灣主流民意的新變與走勢

中評社香港1月29日電/上海東亞研究所研究員、上海台灣研究會理事周天柱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《台灣主流民意的新變與走勢》，作者認為：必須牢固樹立“一個中國、大勢在我”的戰略定位，時時、處處強化統一大勢的戰略壓迫，使得台灣民眾真切感悟體察到“台獨”、分裂存在巨大的戰爭風險，必將導致大陸的全力反制，由此將引發經濟、民生的巨大危機，正常的社會生活會受到極大的影響。可能到了這個層面，絕大多數島內民眾擔心“台獨”引發戰爭，損害自身利益，進而產生切膚之痛，才有可能回歸理性思考。由此島內的主流民意才有可能發生變化，才有可能在逼統的巨壓下發生應有的反轉。當今大陸方面最重要的是，貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，強化國家統一的大勢，以期增加大陸對島內民意的向心力。扭轉民意是一項長期、艱巨、細緻的工作，但台灣問題的最終解決，絕不由島內主流民意來主導。文章內容如下：



談及主流民意，首要的問題是何謂主流民意？主流民意即某區域民眾主體意向的綜合表現。民進黨執政7年來，島內社情民意上下震盪，變化多端。尤其是去年8月，時任美國眾議院議長的佩洛西竄台及今年上半年美國眾議院新議長麥卡錫欲竄訪台灣以來，台灣的主流民意劇烈變動，發生了近20年來罕見、深刻的轉折性變化。為此很有必要從較深層次，對當前的島內主流民意做一番貼近當下現實、有助預測未來的觀察與分析。



一、當前島內主流民意的新變



（一）當前島內主流民意新變之一：



民進黨的政治策略自建黨起從操弄族群和“統獨”之爭入手，步步深入，不斷升級，近些年已轉向陷入“抗中保台”和“反中保台”的大漩渦。以往每逢“總統”大選選情危急，民進黨就會祭起“抗中保台”和“反中保台”大旗，以“台灣保衛者”身份自居，給國民黨扣一頂紅帽子——“親中賣台”的“中共同路人”，往往就會逆轉獲勝。