中評智庫：台灣歷史教材去中國化手法分析

“去中國化”數典忘祖，嚴重扭曲台灣學生的認知與視野，影響台灣年輕人的競爭力。 中評社香港11月5日電/閩南師範大學教育與心理學院副教授暨華僑大學心理文化學研究所特聘研究員陳睿騰博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《台灣義務教育歷史教材“去中國化”分析》，作者表示：本研究旨在探究台灣高中歷史教材中“去中國化”手法對青少年身份認同的影響。通過梳理台灣歷史課程大綱與教材的演變，我們深度分析了兩個不同版本教材的敘事方式。研究發現，目前台灣高中歷史教材普遍運用“歷史相對化”、“貶低評價中國歷史”及“從非中國的視角闡述歷史”三種敘事方式，這些手法剝離了台灣歷史與中國歷史的聯繫，使青少年對中國歷史的理解產生誤解，從而削弱了他們的身份認同。這一發現對於加深對青少年身份認同問題的理解，並提出有效推進兩岸青少年交流與理解的建議具有重大意義。文章內容如下：



一、緒論



近年來，有越來越多的台灣青少年對自己的身份認同產生了疑惑。儘管他們生活在台灣，也是華人的一部分，但他們的身份認同感不斷減弱。這一現象對國家和民族的發展產生了重要影響。身份認同作為鑄牢民族共同體的核心，是國家統一的基石，決定整個社會的穩定發展之路①。



針對這一重要問題，學界已經展開了大量研究並取得了諸多成果。這些成果可以概括為兩類，第一類是對“去中國化”手法的研究。這類研究揭示了近十年來台灣歷史教材的編撰變遷，展現了其如何採用“去中國化”的手法②，逐步將台灣歷史從中國歷史中剝離③，進而灌輸給台灣青少年一種錯誤的歷史觀，切斷了台灣與大陸的連續性和不可分割性④。



第二類是教材研究，包括課程大綱研究和歷史教材研究。這些研究從不同的角度展現了“去中國化”手法的具體實現方式。對於課程大綱研究，學者們詳細分析了台灣義務教育課程大綱的變化，如台灣歷史內容的大幅度增加，以及中國史內容的逐漸簡化甚至刪除⑤。這種在課程大綱上的“去中國化”做法削弱了台灣青少年對祖國的認識和聯繫⑥。在歷史教材的研究中，學者們探究了台灣義務教育階段的歷史教材，發現民進黨人士在台灣中小學教科書中，尤其是歷史教科書中，逐步刪除有關中國文化和中國歷史的內容⑦，利用“去中國化”手法影響了青少年對祖國的認同感和歸屬感⑧。