中評智庫：香港高教與人才如何高質量發展

香港高等教育根基需要持續鞏固和提升 中評社香港11月23日電/大灣區教育融合發展智庫創始人兼主席陳錦雲在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《香港高教和人才 如何推進高質量發展》，作者認為：香港聯通國際、與西方高等教育體系接軌，是香港高等教育的重要特色，也是積纍科研成果和吸引國際科研人才的載體，對香港建設國際創科中心、高教與人才高地都具有重要的作用。香港應發揮高等教育特長及國際化優勢，為科研發展、知識轉移及產業化創造有利條件，實現優勢互補。香港高等教育和人才事業應發揮“一國兩制”獨特優勢，積極作為，主動參與粵港澳大灣區規劃和主動融入配合國家戰略中去。香港和內地在高等教育領域各有所長，合作前景十分廣闊。文章內容如下：



《粵港澳大灣區規劃綱要》頒佈近五年來，憑藉著高校的國際優勢和與內地的融合發展，香港高等教育和人才事業取得了相當進展，迎來了上世紀九十年代回歸前後蓬勃發展後的新一輪里程碑式的發展！



國家主席習近平在慶祝香港回歸25周年大會上的重要講話中表示：中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。中央相信，在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，香港必將作出重大貢獻。中央全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。



而習主席視察香港有兩點特別值得關注：一是講話中特別強調“一國兩制”是不會改變的好制度、香港要繼續發揚聯通國際的優勢。二是習主席對香港科學園和港科大科研項目的考察，特別突顯了中央對香港高等教育和建設國際創科中心的重視！



香港聯通國際、與西方高等教育體系接軌，是香港高等教育的重要特色，也是積纍科研成果和吸引國際科研人才的載體，對香港建設國際創科中心、高教與人才高地都具有重要的作用。