中評論壇：香港人才問題特點與對策建議

與會者合影 中評社香港12月4日電/中評智庫基金會和(香港)大灣區教育融合發展智庫在中評社香港總部會議室舉辦座談會，邀請香港理工大學協理副校長王鑽開教授、香港科大創業中心主管暨大灣區紅鳥企業家聯盟首席創始會長蕭觀明、香港教育政策關注社主席張民炳、香港優才專才協會理事長徐莉、香港大學社會工作及社會行政系博士生彭詩琪、中評智庫基金會執行長羅祥喜與會。座談會由大灣區教育融合發展智庫主席陳錦雲主持，與會者圍繞香港人才的引進與培養等問題，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號以《香港人才問題的特點與對策建議》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



陳錦雲：開場白



感謝各位來參會。本屆香港特區政府自上任以來，一直喊著“搶人才”的口號。多位官員經常在媒體透露申請各類人才計劃的數據，並欣然表示已經吸引不少人才申請來港，達到上任時設下的人數目標。那麼，香港進入愛國者治港及由治及興新時代，最迫切需要的人才是哪些？香港應該如何調整人才引進政策？如何加大力度引進內地人才？香港高等教育發達，如何進一步與大灣區合作共同培養人才？如何看待國際人才競爭形勢與香港的獨特優勢？這些都是亟待解答的問題。



大灣區教育融合發展智庫十分關注香港和整個大灣區高質量發展、建設人才高地、高等教育融合發展等議題，和中評智庫基金會一拍即合。我們兩家專門組織今天的座談會討論人才問題。今天來到座談會的嘉賓比較全面，涵蓋了高校、創科、中小學教育、來港人才和留學生等代表，期待大家精彩的發言。現在先請香港理工大學協理副校長王鑽開教授。