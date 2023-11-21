郭偉峰：融入中國式現代化是港台重大機遇

香港兩岸智庫聯誼會訪京團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰（中評社 李子寧攝） 中評社北京11月21日電（記者 李子寧）由北京聯合大學台灣研究院與香港兩岸智庫聯誼會共同主辦的“思想者論壇”10月20日下午在北京聯合大學舉行。論壇以“融合發展與港台機遇”為主題，來自京港兩地的16名涉台專家學者圍繞融合兩岸發展內涵及意義、香港融入粵港澳大灣區的新機遇、融合發展理論實踐的重要意義等議題展開深入討論。香港兩岸智庫聯誼會訪京團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰在會上發表了講話。



郭偉峰說，融入中國式現代化是港台同胞的重大歷史機遇。中國長期堅持戰略機遇期判斷與決策，隨著國際形勢的變化，習近平總書記提出了歷史機遇期之說，這是習近平的理論原創，其重要內涵為：歷史機遇論期側重在中國自身創造機遇的能力，戰略機遇期側重在順應國際格局的發展機遇。歷史機遇期論是中國對世界的獨特承擔與貢獻，戰略機遇期論是借助國際發展動力而獲得發展。歷史機遇期就是中華民族強起來、實現偉大復興的機遇，是中國人民創造美好生活、走向共同富裕的機遇，是中共實踐為人民謀幸福、為民族謀復興、為世界作貢獻的機遇。



郭偉峰認為，四十年前，中國形成了戰略機遇期的認識，並運用和平發展方式抓住了戰略機遇期。至今，中國並沒有完全放棄戰略機遇期的判斷與決策，和平發展仍然是中國堅定不移的大政方針。然而，在國際形勢發生重大變化下，如何看待戰略機遇期？習近平指出，“和平發展道路能不能走得通，很大程度上要看我們能不能把世界的機遇轉變為中國的機遇，把中國的機遇轉變為世界的機遇，在中國與世界各國良性互動、互利共贏中開拓前進”。這就是習近平對戰略機遇期判斷基本點，也是歷史機遇期的新思考的基本點。

