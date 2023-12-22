黃載皓語中評：中韓關係特別需要做好管理

韓國全球戰略合作研究院院長、韓國外國語大學教授黃載皓在首爾接受中評社記者專訪（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾12月22日電（記者 郭至君 崔銀珍）日前，中評社記者赴韓國首爾採訪拜會多家韓國有代表性的智庫和知名高校，並專訪了多位韓國戰略專家。期間，韓國外國語大學全球戰略研究院院長黃載皓也接受了中評社記者的專訪，並就當前中美關係、中韓關係、韓日關係、東北亞格局等熱點問題回答了中評社記者的提問。總得來看，黃載皓認為，中美不需要完全敵對化，兩國是有挑戰性的共存。談及中韓關係，他告訴中評社記者，在中美博弈長期化的大背景下，韓國的平衡外交回不到以往，現在特別需要做好兩國關係的管理。以下是採訪全文：



中評社記者：您是韓國知名的國際關係學者，從您的視角來看，您怎麼評價現在的中美關係？



黃載皓：2020年美國大選前後，為了得到中產階級的支持、反擊民粹主義思潮，拜登將“中產階級外交”作為其競選和未來施政綱領的重要組成部分，一開始他們覺得對華“脫鉤”對美國中產階級有好處。可是，拜登政府後來逐漸發現對華脫鉤時，美國的經濟壓力更大，物價增長，並沒有給中產階級帶來想像中的好處。為了得到中產階級的支援，他現在已經改變措辭，從“脫鉤”到“去風險化”，並且也派多個高官訪華，展示和緩姿態。中美不需要完全敵對化，這對兩國都好，所以我覺得，兩國現在強調的是有挑戰性的共存，競爭層面會弱化，韓國政府也看到了這一點，並且正持續在對韓中關係進行管理並改善。

