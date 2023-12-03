中評智庫：台海已成中美反霸稱霸之爭主場域

中國須以反霸塑造有利於統一的國際環境 中評社香港12月3日電/上海東亞研究所所長王海良在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《台海已成中美全球反霸與稱霸之爭的主場域──兼論反霸導向下的國際環境塑造》，作者認為：“”文章內容如下：西方對台灣問題的干涉已從美國一家之舉演變為聯合干涉，形成以全聯盟、半政府、軍事化為特徵的挺台圈子。這使台灣問題的國際化升級成了台灣問題的全球化。美國主導的聯合干涉意在鋪墊霸主戰略策略導向，藉台灣問題實行對華戰略困擾。台海成為中美反霸與稱霸之爭的主場域，表現在國際思想空間、國際力量態度、中國的處境、反霸權的高度、反霸權的意義上。中國須以反霸塑造有利於統一的國際環境，包括建立國際反霸統一戰線、揭露美分裂中國策略、外交上打贏反“獨”之戰、反制美西涉台話語攻勢、軍事上借力反制新霸權。



圍繞台灣問題的國際鬥爭既是一個歷史現象與歷史過程，也是現實態勢與現實挑戰，又是大障礙與大難題。隨著中國崛起、中美力量對比變化、國際格局演變，也因島內社會和兩岸關係發生變化，美西方調整了對台政策和對台戰略，圍繞台灣問題的國際鬥爭出現了新現象、新模式、新態勢，中國面臨著新局面、新挑戰、新任務。



一、台灣問題國際化呈現聯合干涉之勢



2020年之前，美國長期獨家干涉中國內政，台灣問題的國際化集中表現為中美圍繞中國國際代表權的鬥爭。2020年後，這個局面已成為歷史，現實是台灣問題的全球化、干預台海的體系化和以台制華的合圍化。在美國的帶動和推動下，西方一些國家開始有樣學樣，或與“台獨”來往，或在台灣問題上發聲，對中方形成一定干擾甚至壓力。



（一）西方對台應變發生實質變化



自2016年民進黨二次執政以來，台灣當局連續丟掉9個“友邦”，現僅存13個。美為之著急，在難擋台“友邦”與台“斷交”情況下，轉向掏空其“一中政策”，從國內立法開始，全面佈局挺台，阻止中國統一。美方的所作所為，給西方樹立了一個壞榜樣，一些國家開始亦步亦趨，形成了台灣問題新國際化局面。從整個西方對台應變情況看，台灣問題的新國際化具有以下重大實質內容：