中評智庫：美介入台灣國際空間 如何應對

中國必須加強對美國干涉中國內政的反制 中評社香港12月25日電/浙江工商大學法學院院長暨浙江工商大學台灣研究院執行院長宋傑博導、浙江工商大學法學院國際法碩士研究生虞戀戀在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《美國介入台灣“國際空間”問題的法律“依據”及其發展》，作者認為：《台灣國際團結法案》以聯合國大會第2758號決議為攻擊靶點，試圖通過曲解第2758號決議而達到“一勞永逸”地解決台灣的“國際空間”問題。《台灣國際團結法案》與有效的法案疊加之後，美國介入台灣“國際空間”問題的法律工具種類更豐富了。中國需要在國際層面加強對聯大第2758號決議的解釋、宣傳和適用；要介入美國國會的“立法”過程，加大對美國國務院相關行為的預期；修改或制定必要的國內立法，用國內法反制美國國內法。文章內容如下：



今年7月25日，美國眾議院以口頭表決無異議的方式通過了《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），此法的主要目的是要修改2020年經由時任美國總統特朗普簽署而生效的《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative，簡稱《台北法案》）。



此次修改的核心內容，是要在《台北法案》第二節a款中增加最後一段即第十段，具體內容為：第26屆聯合國大會通過的第2758號決議確立了中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表。然而，此決議並沒有涉及到台灣及其人民在聯合國或任何相關組織中的代表權問題，也沒有涉及到中華人民共和國與台灣的關係，沒提出任何有關台灣主權的聲明。美國反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。①



《台灣國際團結法案》通過質疑和曲解聯大第2758號決議，意在為幫助台灣擴展“國際空間”增強理據。由於《台灣國際團結法案》是以修正《台北法案》的形式進行的，目前已通過了眾議院相關程序，後續通過參議院審議及美國總統簽署等程序“幾無懸疑”，從而將會成為美國國會通過的第一份正式質疑聯大第2758號決議的生效法律。此法案與美國國會業已通過的其他相關法案及決議一起，無疑會推動美國國務院等行政部門加大其幫助擴展台灣“國際空間”的支持力度。同時，相較於美國國會此前通過的相關決議和生效法案，《台灣國際團結法案》也標誌著美國在推動台灣“國際空間”問題上法理的新發展和新變化，因而值得大陸高度關注、深入研究，並在此基礎上形成有效應對預案。