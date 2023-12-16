中評智庫：對朝鮮半島局勢及韓國政治的觀察

中韓建交之後，兩國的政治、經濟關係不斷深化和升級，取得令人矚目的成就，但近幾年的發展面臨嚴峻的挑戰。 中評社香港12月16日電/韓國濟州大學教授金中燮在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《對朝鮮半島局勢及韓國政治的一些觀察》，作者認為：在迎來韓中建交30周年之際，韓中關係也面臨建交以來最惡劣的情況。韓國政府在中美競爭的國際格局當中，基於自身的戰略安全考量而選擇偏向美國仍然起到決定性的作用。這是一個結構性的問題，同時也是一個歷史問題。朝鮮以文在寅政府縱容民間團體在南北朝鮮邊境地區散發反共傳單為由，炸毀南北共同聯絡事務所，成為一個代表進步陣營懷柔朝鮮政策完全失敗的象徵性事件；文在寅政府的“均衡外交”無法持續，在中美之間的戰略選擇中逐漸偏向美國一邊。2021年5月文在寅訪美時發表的韓美首腦會談共同聲明中提到“雙方確認維持台灣海峽和平穩定的重要性”，首次提及台灣問題,可以說是韓國政策轉向的一個重要指標。冷戰時期的意識形態對立雖然是國際實務，但卻總是在國內成為政治鬥爭的手段而造成更重大的傷害，這一點有經歷過的人們應該都還記憶猶新。而韓國尹錫悅政府上台一年後的一些言論或舉措，都讓人感受到這種強調意識形態對立態度的相關論述或舉措，已經超越了反共的意識形態爭論，更遠而涉及如何解釋韓國立國法統的問題；現在尹錫悅政府去挑動這敏感的神經，可以預見將會在韓國國內掀起不小的震蕩。文章內容如下：



一、暴起暴落的韓中關係



2022年是韓中兩國建交30周年，所謂三十而立，原本是一個值得慶祝的日子，但由於各種原因，兩國是在雙邊關係陷入谷底時迎接這一具有意義的時刻，故而雖然各界也有舉辦多種多樣的慶祝活動，但似乎都未能大幅扭轉尷尬的兩國關係。2023年上半年，又出現一些不利於兩國關係的事件，可以說雙邊關係大致停留在慶祝建交30周年時的水平。也因此，現在從歷史的角度回顧兩國建交的30年，仍然具有時效性。



自1992年建交以來，韓中關係取得了令人矚目的成就。經濟通商方面，中國在建交後約10年左右即取代了美日，成為韓國最大的貿易及投資對象國。人員交流也從建交初期的13萬人在頂峰時期達到1200萬人次，增加近100倍；兩國分別有數十萬國民居住在對方國家，並形成聚居的社區。也因此，兩國外交關係的稱號也從1994年的“友好合作關係”、1998年的“面向21世紀的合作夥伴關係”、2003年的“全面合作夥伴關係”到2008年的“戰略合作夥伴關係”，不斷獲得提升。