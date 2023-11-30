中評智庫：時殷弘論一帶一路與中國戰略

中評社香港11月30日電/中國人民大學國際關係學院教授兼中國人民大學美國研究中心主任時殷弘日前接受中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員薛力專訪，根據錄音整理的文章在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號以《時殷弘論“一帶一路”與中國戰略》為題詳細刊登，作者認為：應當回過頭來更深入地理解“一帶一路”既是中國的事業，也是廣泛的國際共同事業。要真正認真地向“一帶一路”沿途國家探尋它們各自真正需要什麼，而不能主要由中國來界定它們需要什麼。必須充分重視中國與“一帶一路”沿途國家的當代生活經驗的對接，包括發展經驗的對接，不能想當然地設定中國當代大搞基礎設施建設和投資拉動經濟的路徑廣泛適用、普遍受歡迎，漠視不同國家、不同社會的複雜特殊性，甚或在有些場合跟我們相反的取捨傾向。文章內容如下：



時殷弘：“一帶一路”十周年綜論



2013年9月和10月，中國國家主席習近平先後提出建設絲綢之路經濟帶和打造21世紀海上絲綢之路的倡議。隨後，習主席在周邊外交座談會上正式將兩個倡議合併在一起，作為中國加強周邊外交的重大戰略指導。十八屆三中全會通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》正式提出“推進絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路建設，形成全方位開放新格局”的要求，“一帶一路”的戰略構想可謂由此上升為國家戰略，引起國際社會的廣泛關注。2018年8月，習主席就“一帶一路”強調要畫好“工筆畫”，由此更具體更切實地指示了這項事業應有的根本路徑。



在就“一帶一路”已有的大量討論中，需要顯著加強目前還很不充足的一類討論，是關於奮發有為的同時必須審慎從事的。需要就“一帶一路”以及“中巴經濟走廊”和高鐵項目輸出等等的設想和籌畫去思考相關問題。它們歸結起來，就是要心態審慎、政治審慎和戰略審慎。



必須深入認識別國充分參與創設的必要性，為此進行更充分的國際協商；必須將它們真正地做成國際集體事業，因為這樣才能消減外部阻力，爭取它們的真正成功。現在關鍵的瓶頸在哪裡？在中國與多個擬合作國家之間的主要是雙邊的國際磋商和談判真正以共創為目標實現擴展和深化。