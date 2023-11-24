中評智庫：台灣選舉藍白合之難 難在何處？

中評社香港11月24日電/福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員王藝樺在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《選舉結盟視角下的台灣政黨“藍白合”析論》，作者認為：因應民進黨在島內“獨大專行”之發展態勢，各界對國民黨和民眾黨的“藍白合作”發起呼籲。經研究發現，藍白結盟合力對抗民進黨的“一黨獨大”成長趨勢確有必要但面臨重重困阻，雙方缺乏戰略互信及資源交換基礎，形成以選舉為核心的結盟相對困難。國民黨和民眾黨在選舉層面上合作的空間十分有限，除非出現強大的外部壓力推進。台灣地區2024選舉結果直接關乎未來兩岸局勢，如若藍白合作未成，民進黨賴清德大概率勝選，屆時島內在野黨派將面臨更為嚴峻的生存局面，且兩岸關係會持續呈現負面發展之態勢。文章內容如下：



選舉結盟（Electoral Coalitions），亦稱選前聯盟（Pre-electoral Coalitions），選舉結盟簡概為“政黨同意不彼此攻訐，並在選前（選舉期間）尋求攜手合作，以期增加其代表席次”。〔1〕選舉期間政黨結盟的目的在於使結盟政黨獲得最大席次，基本原則為“以有餘補不足”，意味著“結盟政黨為了避免選舉出現自己最不想看到的結果，藉由彼此的結盟合作打敗共同的競爭對手”。〔2〕台灣由威權體制轉為民主體系後，政黨體系也從“一黨獨大”逐步轉變為多黨競爭。多黨競爭環境下，政黨合作成為政黨獲取權力的關鍵性手段。然而，台灣的政黨或政治精英間的合作多數以失敗告終。尤其體現在選舉方面，中國國民黨（下稱國民黨）還因黨派精英認知分化，難以整合，接續付出失去在台執政權與“立法院”最大黨地位的代價。國民黨的分裂雖然讓台灣提早進入政黨輪替的民主時代，但泛藍陣營的撕裂崩潰已經讓當前執政的民進黨因缺少制衡監督的力量而逐步將台灣政黨體系推向新的“一黨獨大”發展局面。因應民進黨繼續“全面執政”及其對有競爭力在野政黨全力“絞殺”的現狀，各界對國民黨和新進第三勢力代表民眾黨的“藍白合作”〔3〕以制衡民進黨“一黨獨大”作出期待。2024年台灣地區“二合一”選戰已經拉開，此時探討分析“藍白”政黨是否存在選舉結盟的基礎不僅對兩黨自身發展十分關鍵，同時對當下的台灣政局走勢影響深遠。



一、藍白合作的提議緣起



在以競爭為本質的西方政黨體系中政黨合作出現變數的可能性更高且影響廣泛。政黨合作的方式可以區分為選舉聯盟、議會聯盟與執政聯盟等三個層次。雖然這三種聯盟行動，不一定具備因果關係，但是如果後一階段的聯盟行動，是建立在前者的基礎上，這樣的政黨合作關係顯然是比較穩固的。〔4〕選舉結盟的性質多屬權宜，缺乏規範，與以協議條約為基礎的聯盟關係不甚相同。通過觀察台灣地區政黨在選舉中合作的行為，不難發現台灣地區政黨選舉合作缺乏正式的聯盟機制，因而在研究國民黨和民眾黨合作行為時，更多的將其定義為選舉結盟而非聯盟。關於政黨合作的影響因素並未有過多的區隔，通常涵括議會席次分佈、政黨互動歷史、政黨政策取向、政黨的結構、領導者的人格特質、政黨體系、制度結構、政經社環境等等。〔5〕