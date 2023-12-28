中評月刊：杜撰出來的日琉同祖論

琉球尙王畫像。 中評社香港12月28日電/中國社會科學院中國歷史研究院近代史研究所首席研究員李理博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《杜撰出來的“日琉同祖論”》，作者指出：1609年日本薩摩藩侵略琉球後，為改變琉球人長期以來對中國的依存，在史觀上達成琉球與日本的“同文同種”，親日的官員向象賢著史立說，以歷史神話的形式，捏造出“日琉同祖論”，後因“伹其國”之目的，被廣泛地流傳下來。文章內容如下：



琉球古國在地理上大體位於今天的琉球群島。根據學術界的研究，“琉球”之名最早見於《隋書》。中國與琉球明確藩屬關係，起始於“三山時代”。根據《明實錄》的記載，1372年中山王察度應明太祖之招諭，派遣其弟泰期進貢大明，正式奉明王朝為宗主國，此後琉球各王都定期向大明朝貢。琉球與日本的交往究竟從何時開始，並沒有準確的記錄。根據《中山世譜》的記載，在琉球成為中國的藩屬國之時，已經有少量日本僧人在那裡生活。而日本所謂“琉球自上古以來稱作沖繩”之說法不符合歷史史實。1609年，日本薩摩藩入侵琉球，為了更好地控制琉球的政治經濟，親日的琉球執政者需要改變琉球人依存中國的思想認知，故杜撰出了“日琉同祖論”，以達到親日遠中之目的。



一、“日琉同祖論”的內容



所謂的“日琉同祖論”即是琉球及日本學者所主張的日本人種與琉球人種為同一祖先。如果從歷史證據上分析，包括如下的兩個方面的內容。



第一，不論日本人還是琉球人其原始祖都是天孫氏。



記載天孫氏是日本人種的創造神的，為《古事記》及《日本書紀》等。而記載琉球人為天孫氏的第一史籍為成書於1650年的《中山世鑒》。