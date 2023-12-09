中評智庫：太陽花學運重傷台服務業

台灣今天年輕人的困境，和兩岸缺乏服貿關係重大，卻很少有年輕人理解。 中評社香港12月9日電/台灣大學“國發所”退休教授、華梵大學特聘教授杜震華在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《“太陽花學運”對台灣服務業傷害初探》，作者認為：若要打破台灣服務業停滯不前的僵局，沒有兩岸服務貿易協議是行不通的。美國本身有一個巨大市場，歐洲國家也有個巨大的歐盟經濟共同體，台灣本身狹小的服務市場無法提供服務業成長的足夠動力，發展停滯不前是必然的結果。任何爭取服務台灣人民的政治人物，都必須有所認知，並尋求突破的途徑，包括在爭取CPTPP時主動表達願意在該組織的框架下和大陸諮商完整的“自由貿易協定”(FTA)的意願，才有讓服務業轉危為安的機會。文章內容如下：



一、前言



從2013年6月到2014年春，台灣陷入了和對岸簽署“海峽兩岸服務貿易協議”(簡稱“服貿協議”)後，是否該通過“立法院”審議的爭議，終於在2014年3月，發生了一場媲美外國“顏色革命”的“太陽花”學生運動。①以大學生為主的抗議人潮在2014年3月18日衝進了“立法院”，佔領議場多日，甚至進一步在3月23日晚間搗入“行政院”進行破壞，隔日被警衛驅逐後再聚集於“立法院”，3月30日聲援民眾更集結數十萬人於“總統”府前的凱達格蘭大道，進行“反服貿”示威。



但“立法院長”王金平卻拒絕台北市警局驅逐侵入學生，僵持多日後，王在4月6日和學生達成協商，將在完成“兩岸協議監督條例”(簡稱“監督條例”)立法後，逐條審議、逐條表決未來的任何兩岸協議，學生才撤出“立法院”，結束這場示威運動。由於許多學生以俗稱“太陽花”的向日葵作為這場運動的標誌，故這場運動經常被稱為“太陽花學生運動”，簡稱“太陽花學運”。