中評論壇：中日關係現狀評析與挑戰

會議現場 中評社香港12月17日電/中評智庫基金會、中國評論通訊社不久前在中評社北京總部會議室舉辦座談會，邀請中國國際問題研究院國際戰略研究所所長朱中博副研究員、中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王星宇、中國社科院台灣研究所助理研究員王強、四川大學歷史文化學院副研究員李若愚與會。座談會由中評智庫基金會高級研究員、中國社科院研究員王鍵主持，與會者圍繞中日關係，評析了現狀與挑戰。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號以《中日關係現狀評析與挑戰──暨紀念<中日和平友好條約>簽訂45周年》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



王鍵：開場白



今年是《中日和平友好條約》簽訂45週年，很高興邀請到各位專家學者參加本期“中日關係現狀評析與挑戰暨紀念《中日和平友好條約》簽訂45周年”的“思想者論壇”。中日關係現在究竟存在什麼問題？今後走向如何？我覺得我們還是有必要就此來對話交流一下。



實際上，當前中日關係存在太多問題，一場研討會無法全面涉及，所以今天我們就挑其中幾個重點，包括中美戰略博弈大背景下的中日關係、日本排放核污染水對中日關係的影響、當前日台關係、中日民間交流等這些話題來集中探討。因為時間關係，我不贅述，首先請中國國際問題研究院國際戰略研究所所長、副研究員朱中博發表高見。