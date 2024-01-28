中評專論：長江是全球無與倫比的黃金水道

中評社北京1月28日電（評論員 陳鴻斌）長江經濟帶之於中國的重要性不言而喻。僅從運輸視角來看，長江是全球貨運量最大的內河，是無與倫比的“黃金水道”。



2022年長江幹流的貨物吞吐量高達35.9億噸，億噸大港增至15個、與100多個國家或地區通航通商。從2005年以來，長江的貨運量超過密西西比河躍居世界首位，此後就始終在全球處於一騎絕塵的地位，其他各國的大河根本望塵莫及。例如貨運量排名第二的美國密西西比河的貨運量才6億噸左右，名列第三的歐洲萊茵河的貨運量僅為3億噸上下，長江的貨運量是兩者之和的4倍之多，由此可見，長江在全球內河貨運中的領先地位是根本無法撼動的。



近年來，長江航運發展步入快車道，長江幹線已形成名副其實的“黃金水道”，不斷推動長江經濟帶高質量發展。改革開放剛開始的1979年，長江的貨運量才區區4000萬噸，此後43年猛增近90倍，這一發展速度顛覆了人們的想像力。



過去由於長江岸線和港口存在亂占濫用、占而不用、多占少用、粗放利用的問題，長江水運優勢沒有得到充分發揮。為解決這一問題，近年來，沿江各省市和有關長江流域機構，堅持問題導向、系統施策、標本兼治，長江岸線整治全面推進，1361座非法碼頭徹底整改，非法采砂基本杜絕，非法航運得到整頓，岸線得以重塑，兩岸綠色生態廊道逐步形成。

