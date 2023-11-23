中評深度：張亞中論獨台與美國因素

孫文學校總校長張亞中（中評社 林艶攝） 中評社北京11月23日電（記者 林艷）孫文學校總校長張亞中10月30日受邀參加第十屆北京香山論壇並接受中評社記者專訪，就台獨與獨台路線、美國因素對兩岸關係影響、兩岸如何避免衝突、民進黨所謂和平主張論如何破解等問題進行了深入分析。



張亞中表示，從目前來看，80%的可能是美國在戰略上把台灣當成是東方的烏克蘭，作為美國的一個打手；20%的可能是必要的時候，美國也可以犧牲台灣去換取大陸更好的讓步。簡單地說，如果台灣不能自行解決兩岸政治難題，在美國的戰略構想中，台灣衹有“被戰爭”或“被岀賣”兩個結果。張亞中認為，兩岸應該在“九二共識”基礎上進行政治對話，衹有溝通才能夠避戰，和平才能止戰，而不是備戰才能夠避戰。



“獨台”成為台灣最重要的政治論述



“台獨”與“獨台”二者在概念上有什麼區別？張亞中表示，“台獨”是指台灣是一個主權獨立的國家，要制憲、要改名；而“獨台”是指中華民國已經是一個主權獨立國家，兩岸互不隸屬，所以不需要再獨立。簡單來說，就是台獨戴上中華民國這頂帽子來掩飾一下。民進黨又不願意接受中華民國這個概念，有時候就用“中華民國台灣”來表述。張亞中指出，賴清德過去主張自己是一個務實台獨工作者，他本質也是主張台獨的。但是美國並不允許他走台獨路線，為了選舉也只好調整路線。所以，他現在走的是美國可以接受的路線，也就是“獨台路線”。美國不能夠接受法理上的“台灣獨立”，但卻可以接受一個政治上“獨立的台灣”。

