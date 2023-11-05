《中國評論》第311期：論述熱點

《中國評論》第311期（中評社圖片） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第311期刊《中國評論》月刊2023年11月號已出刊。本期《中國評論》共刊發14篇文章，涵蓋兩岸關係、中美關係、中韓關係等議題。



本期“智囊闊論”欄目刊發了《當前中美互動升溫的背後》《兩岸關係的現狀與未來》兩篇文章。



在《當前中美互動升溫的背後》一文中，中國國際問題研究院美國研究所所長、副研究員沈雅梅表示，2023 年下半年以來，中美高層交往重啟，互動升溫，雙邊關係出現止跌企穩的跡象。事態表明，儘管美國對華競爭戰略已定，但中美仍有共同利益，能夠找到和平共處的方法。這背後，對年內可能舉行中美元首會晤的預期是重要驅動，同時也存在其他有助於關係穩定下來的結構性因素。儘管如此，仍要接受高層互動並不足以從實質上改善中美關係的現實。最大的不確定因素是美國國內政治對中美關係的影響，在2024 年大選周期前後，中國議題仍會被炒作，談判進程與合作進展均可能被否認或推翻。



海峽兩岸經貿文化交流協會會長，原海峽交流基金會副董事長兼秘書長高孔廉在《兩岸關係的現狀與未來》一文中指出，兩岸同文同種，必須記取俄烏戰爭、民眾痛不聊生的教訓，絕對不能開戰互相毀滅，衹能避戰追求和平，唯有走向善意循環，才是人民之福。經貿與文化是連結兩岸的兩個重要紐帶，喚起兩岸認同中華文化是值得努力的方向。

