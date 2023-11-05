黃富源：侯友宜執政 兩岸可合作打擊犯罪

銘傳大學社會科學院院長黃富源接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月5日電（記者 張穎齊）海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議自2009年起生效，但在民主進步黨執政後績效受到影響。銘傳大學社會科學院院長黃富源接受中評社專訪表示，中國國民黨執政時期，兩岸關係和緩，共同打擊犯罪就有比較好的績效，雙方有許多官方管道互通有無，交流順暢，反觀民進黨執政下，兩岸轉為緊張，最嚴重更限於停擺，差異甚大。



黃富源指出，兩岸人民生活要好，處理犯罪是很重要的事，1993、1994年兩岸共打的合作還不夠全面，後來2009年締結協議更完善，兩岸警察的合作雖說沒受到政治的“絕對影響”，但仍有受到“相對影響”，他認為兩岸必須合作，尤其在政治上的和緩下，除警方外，檢調、司法都可全面合作，甚至在馬英九執政時期，還有將嫌犯押送返台的“空中監獄”。



黃富源，美國休斯頓州立大學刑事司法博士，曾任警察大學犯罪防治學系教授兼教務長、“考試院考試委員”、“行政院”人事行政總處人事長、現任銘傳大學講座教授兼社會科學院長，為研究社會衝突、暴力與犯罪專家。



黃富源說，政治與打擊犯罪是息息相關的，兩岸政治關係和緩，相對就增加兩岸共打的績效，其實早在國民黨執政1993年時期就有許多交流，他那時曾是代表團成員赴對岸進行學者的交流。

