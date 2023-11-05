台少數民族教師談在廣西生活：擔心完全多餘

沙部·魯比上課照片。（來源：受訪者供圖） 中評社南寧11月5日電（助理記者 蔡卓君）“我的名字比較特殊，在辦理貸款的時候遇到了姓名錄入問題。”廣西區直住房公積金管理中心瞭解後，第一時間全力組織技術部門進行系統升級，幫助他解決了這一問題。沙部·魯比告訴記者。



沙部·魯比是一名來自台灣南投縣的少數民族教師，在台灣教師梁洲輔的介紹下也來到廣西南寧發展，現在他的妻子和孩子都生活在南寧。他已經在南寧師範大學體育與健康學院任教兩年。起初，沙部·魯比辦理在公積金貸款時出現過身份認證問題，因為他的名字中有一個符號，而廣西區直住房公積金管理中心中沒有遇到過這樣的姓名，於是經過系統升級後，幫助沙部·魯比解決了身份錄入問題，他也成功實現了貸款買房。



“我和家人都很喜歡南寧，這裡的地理環境和飲食習慣都很接近台灣，並且南寧的公共交通非常方便！值得一提的，這裡的政策和台灣不一樣，台灣教師不能成立公司，但是在這裡就沒有限制，我可以做自己想做的事情，這裡的自然資源非常豐富，我未來還想要在這裡開設一個養殖農場作為副業發展。”沙部·魯比高興地告訴記者。



當談及在廣西南寧的居住體驗時，沙部·魯比說，他是少數民族，而廣西作為少數民族聚居地，桂台兩地很多少數民族文化、圖騰等都非常相似，這也讓他覺得非常親切。而且廣西便捷的公共交通讓他和家人的生活和工作體驗很好，通過在廣西生活的這兩年，他覺得兩岸文化相通，各方面政策等都很相似，起初自己來之前還有些擔心無法適應，後來發現自己的擔心完全多餘。



“我平常接觸很多年輕人，所以我覺得兩岸年輕人想法很像，而他們也會有相似的煩惱，台灣一些年輕人沒有來過大陸，我希望更多台灣青年可以來到大陸發展生活，促進兩岸青年人之間的交流。”沙部·魯比告訴記者。他之前來過很多次大陸，在本科讀研的時候就去過香港、澳門、北京、天津、杭州、蘇州等多個城市，而父親也計劃明年退休後來大陸旅遊。

